Украина применит санкции ко всем российским и белорусским банкам — Finance.ua
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Украина применит санкции ко всем российским и белорусским банкам

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Межведомственная рабочая группа (МРГ) по реализации санкционной политики рекомендовала подать на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению секторальных санкций ко всем финансовым, в том числе банковским учреждениям российской федерации и республики беларусь.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
По данным пресс-службы, таким образом МРГ поддержала предложения Национального банка Украины по секторальным санкциям.
Согласно решению МРГ, после доработки и верификаций в СНБО будут поданы предложения по введению персональных санкций против руководителей крупнейших банков рф.
Напомним, 16 декабря Европейским Союзом было принято решение о введении 9-го пакета санкций. В частности, пакет содержит санкции против российских банков.
Согласно закону Украины «О санкциях» решение о введении секторальных санкций принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины, вводится в действие указом президента Украины и утверждается в течение 48 часов со дня издания указа постановлением Верховной Рады. Соответствующее решение вступает в силу с момента принятия постановления ВР и обязательно к исполнению.
По материалам:
РБК-Україна
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