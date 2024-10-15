ЕС готовит новый закон для регулирования миграции — Finance.ua

ЕС готовит новый закон для регулирования миграции Сегодня 19:30 — Мир

ЕС готовит новый закон для регулирования миграции

Еврокомиссия готовит законопроект, связанный с изменением правил высылки на родину мигрантов, не имеющих права на пребывание в ЕС.

Это следует из письма главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в адрес государств-членов блока, обнародованного вечером в понедельник, 14 октября, пишет DW.

Ожидается, что законопроект будет содержать «четкие обязательства по сотрудничеству в отношении высланных лиц» и должен «эффективно упорядочить процесс» отправки нелегалов на родину, говорится в письме фон дер Ляен.

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По словам главы Еврокомиссии, ЕС «нужны новые правовые границы», чтобы повысить эффективность своих действий. Страны должны создать «уровень гармонизации и доверия», чтобы каждое государство — член ЕС признавало решение другого". Это позволит гарантировать, что «мигранты, в отношении которых в одной стране было принято решение о возвращении их на родину, не смогут воспользоваться пробелами в системе, чтобы избежать депортации, находясь в другой стране ЕС», подчеркивает глава Еврокомиссии.

В начале 2024 года после продолжительных дискуссий страны ЕС договорились о реформе Общеевропейской системы предоставления убежища (Common European Asylum System — CEAS), созданной в 2019 году. Кроме того, она предусматривает ужесточение правил депортации мигрантов, не имеющих права на пребывание в ЕС.

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Среди прочего, реформа дает возможность оперативного рассмотрения просьбы об убежище уже на внешней границе ЕС. Некоторые наблюдатели критикуют новые нормы, которые должны вступить в силу с 2026 года как такие, что пренебрегают правами человека.

Между тем, Нидерланды и Венгрия заявили о нежелании соблюдать общие для ЕС правила. 11 октября премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил, что Варшава хотела бы отказаться от выполнения некоторых положений закона ЕС о предоставлении убежища. По его словам, россия и беларусь намеренно направляют к границам его страны нелегальных мигрантов, чтобы дестабилизировать ситуацию в ЕС. «То, каким образом используют это право на получение убежища, противоречит самой сущности права на получение убежища», — подчеркнул Туск.

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В Брюсселе поддержали Польшу в том, что касается обвинений, которые она выдвигает россии и беларуси. Однако, как отметила одна из представительниц Еврокомиссии 14 октября, Польша, будучи членом ЕС, должна обеспечить мигрантам возможность требовать убежища.

Польша и Чехия намерены вынести вопросы регулирования миграции на повестку дня заседания Совета ЕС в конце текущей недели. Обе страны добиваются ужесточения правил предоставления убежища и возможности отказа нелегалам уже на внешних границах ЕС. В то же время Варшава и Прага призывают к отмене пограничного контроля на внутренних границах ЕС, пишет издание.

УНН По материалам:

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