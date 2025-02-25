ЕС готовит 17-й пакет санкций против рф и военную помощь для Украины — Каллас Сегодня 10:15 — Казна и Политика

ЕС готовит 17-й пакет санкций против рф и военную помощь для Украины — Каллас

Европейский союз продолжает поддерживать Украину и усиливать давление на россию. В Брюсселе уже готовят 17 пакет антироссийских санкций, а также планируют новую инициативу, касающуюся военной помощи Украине.

Об этом сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

По ее словам, в этой войне не возникает вопрос, кто агрессор, а кто жертва.

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«россия начала бомбить Украину 24 февраля 2022 года и продолжает это делать. Никто в Европе не хочет прекращения войны больше, чем украинцы. Они хотят мира на своей территории. И это очень понятно. И именно поэтому мы должны быть действительно сильными против агрессора и достичь мира силой. ЕС стоит за спиной Украины. Мы пообещали это сделать, и мы это делаем», — сказала Каллас.

Глава дипломатии ЕС, подчеркнула, что Евросоюз ввел 16-й пакет санкций против рф.

«И мы продолжаем работать над 17-м пакетом. Мы также обсудили и министры широко поддержали новую инициативу по военной помощи Украине, и, конечно, детали и, особенно, цифры будут решены и обсуждены на внеочередном европейском саммите 6 марта. Мы должны поставить Украину в сильную позицию, чтобы она могла сказать „нет“ плохой сделке», — сказала она.

Отвечая на вопрос, будут ли на следующей неделе в ходе внеочередного саммита ЕС приняты конкретные решения относительно долгосрочной безопасности для Украины, Каллас отметила, что настроена оптимистично.

«У нас не было конкретных цифр в инициативе, чтобы лидеры могли их выполнить или заполнить. Сегодня была широкая поддержка принципов, которые мы должны претворять в жизнь. Некоторые сказали, что нам нужно обсудить это в деталях и потратить на это время. Проблема в том, что у нас нет времени. И именно поэтому я очень настаивала на том, чтобы 6 марта мы смогли принять решение, потому что важно отправить сигнал о том, что мы способны это сделать. Поэтому я положительно настроена, я бы сказала, оптимистично, по этому поводу», — сказала дипломат.

Каллас отметила, что 26−27 февраля будет встречаться с представителями администрации США и с госсекретарем США Марко Рубио. Они будут обсуждать то, что происходит сейчас, войну в Украине, «то, что на самом деле стоит на кону, и то, какова европейская позиция по разным вопросам».

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«Я очень четко дала понять, что ни одно соглашение без нас, без Украины или без Европы, не будет работать на практике, США также должны работать с нами. Плохая сделка для Украины — это плохая сделка для Европы, но это также плохая сделка и для Америки. Речь идет не только об Украине, но и о более широкой архитектуре европейской безопасности, а на самом деле о более широкой глобальной безопасности, которая стоит на кону», — сказала она.

Что касается гарантий безопасности, которые ЕС может предоставить Украине, то, по словам главы дипломатии ЕС, каждая страна, особенно из тех, кто подписывал соглашения о гарантиях безопасности, должна ответить, каково это соглашение на практике.

«Самой сильной гарантией безопасности и действительно самой дешевой гарантией является членство в НАТО. Поэтому мы договорились, что в итоге Украина должна быть частью НАТО. Если это не на первом этапе, то все страны, которые предоставили гарантии безопасности, должны ответить на вопрос о войсках на местах, о поставках оружия, боеприпасов, чтобы на самом деле гарантировать», — сказал он.

Глава дипломатии ЕС рассказала, что у нее была дискуссия с американским представителем в Мюнхене по вопросу НАТО.

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