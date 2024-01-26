ЕС готов продлить временную защиту для украинцев после марта 2025 года — Finance.ua

ЕС готов продлить временную защиту для украинцев после марта 2025 года Сегодня 14:24 — Мир

ЕС готов продлить временную защиту для украинцев после марта 2025 года

Евросоюз и все страны-члены сохраняют солидарность с Украиной в ее борьбе против российской агрессии и готовы, при необходимости, продолжить меры временной защиты для украинцев на территории ЕС после марта 2025 года, когда действие Директивы временной защиты завершится.

Об этом в Брюсселе по итогам неформального заседания Совета министров ЕС по юстиции и внутренним делам заявила государственный секретарь по вопросам убежища и миграции председательствующей в ЕС Бельгии Николь Де Мур.

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«По законодательству, а также по совету Еврокомиссии, будет возможно продлить срок действия защиты. Мы должны отразить разные сценарии, поскольку не знаем, где мы окажемся в марте 2025 года. Так что это (продолжение защиты. — Ред.) — одна из возможностей. Надо учитывать разные сценарии развития на местах, и уже тогда решать, какого рода меры мы сможем осуществить для дальнейшей защиты, если она потребуется, так долго, как это будет необходимо, или же решить, каким образом помочь перемещенным лицам восстановить свое будущее», — отметила бельгийский чиновник.

Она подчеркнула, что европейские министры подтвердили солидарность и свои обязательства перед Украиной и согласились с необходимостью гармонизировать законодательство в этой сфере, ведь было бы контрпродуктивно иметь 27 различных правовых подходов по поддержке украинских беженцев на уровне национального законодательства. Это могло бы повлечь за собой «вторичное» движение людей уже в рамках ЕС, и породить неуверенность в тех, кого касается эта защита.

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«Итак, Еврокомиссия и страны-члены решили продолжить эту дискуссию, с привлечением украинской власти, чтобы совместно принять решение уже в скором будущем… Мы не можем откладывать это обсуждение, поскольку временная защита должна завершиться 20 марта 2025 года, и эта дата придет скорее, чем мы думаем. Украинские власти и украинские перемещенные лица являются нашими партнерами в этом процессе, с ними будет проходить диалог», — подчеркнула представитель Бельгийского председательства в ЕС.

В свою очередь, Еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоганссон во время пресс-конференции отметила, что в настоящее время Еврокомиссия не предлагала никаких решений по действиям ЕС после марта 2025 года, и будет искать общую платформу для таких предложений вместе с Украиной и со странами-членами.

По ее словам, активация Директивы временной защиты ЕС для украинцев была «историей успеха», и страны-члены согласились с необходимостью иметь общий европейский подход в этой сфере. Вместе с тем, страны-члены должны учитывать людей, ориентированных на возвращение в Украину, и учесть, каким образом можно облегчить этот процесс.

«Безусловно, это во многом зависит от того, сколько еще продлится война, когда она завершится и как она завершится, и когда мы сможем начать восстановление Украины. Все это должно учитываться, даже те вещи, о которых мы пока не знаем. Я была очень однозначна в ​​том, что Еврокомиссия не будет выносить предложения, пока мы не убедимся, что эти предложения приветствуются как Украиной, так и странами-членами», — подчеркнула Йлва Йоганссон.

Укрінформ По материалам:

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