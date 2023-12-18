Еврокомиссия выделила €65 миллионов странам, принимающим украинских беженцев — Finance.ua

Еврокомиссия выделила €65 миллионов странам, принимающим украинских беженцев Сегодня 17:40 — Мир

Еврокомиссия выделила €65 миллионов странам, принимающим украинских беженцев

Еврокомиссия объявила о выделении более 65 миллионов евро четырем странам, которые принимают на своей территории граждан Украины, спасающихся от развязанной рф войны.

Такая информация обнародована сегодня на сайте Европейской комиссии

«На прошлой неделе Европейская комиссия решила предоставить более 65 миллионов евро из Фонда убежища, миграции и интеграции для поддержки Болгарии, Чехии, Польши и Румынии в размещении людей, которые спасаются от российской агрессии против Украины», — говорится в сообщении.

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Как отмечает Еврокомиссия, такая помощь предоставляется для облегчения финансовой нагрузки на систему адаптации беженцев в упомянутых странах и предоставления им возможности обеспечить находящимся под временной защитой ЕС людям надлежащий уровень поддержки, услуг и помощи.

Болгария, Чешская Республика, Польша и Румыния могут использовать это дополнительное финансирование для перехода от предоставления беженцам «коллективного» убежища к индивидуальному расселению в частном секторе путем предоставления украинцам финансовой помощи на переходный период, а также доступа к языковой тренировке, к социальным и медицинским услугам и т. д.

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Соответствующие агентства упомянутых стран-членов, общественные и международные организации, вовлеченные в такие проекты, могут начинать их имплементацию уже с сегодняшнего дня. При этом Еврокомиссия будет сохранять контроль использования выделенных денежных фондов через соответствующие финансовые службы ЕС.

Как сообщалось, сейчас на территории ЕС, по данным Еврокомиссии, находятся более 4,1 миллиона украинцев, воспользовавшихся возможностями временной защиты на территории ЕС. Директива временной защиты была активирована впервые в истории ЕС вскоре после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, затем ее действие было продлено до марта 2025 года.

Укрінформ По материалам:

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