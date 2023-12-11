Число украинских беженцев в ЕС растет: За полгода официальный статус оформили 340 тысяч человек — Finance.ua

Число украинских беженцев в ЕС растет: За полгода официальный статус оформили 340 тысяч человек Сегодня 09:14 — Мир

Число украинских беженцев в ЕС растет: За полгода официальный статус оформили 340 тысяч человек

Число украинских беженцев со статусом временной защиты в странах ЕС возросло до 4,24 миллиона человек

Об этом говорится в сообщении Евростата.

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На конец апреля статус временной защиты в ЕС был у 3,9 млн человек, на конец июля — 4,1 млн человек. Более 98% из них — граждане Украины.

Основными странами ЕС, которые предоставили украинцам статус временной защиты, были Германия (1,21 млн человек, 28,7% от общего количества), Польша (960 620 человек, 22,7%) и Чехия (364 450, 8,6%).

По сравнению с концом сентября 2023 года количество бенефициаров временной защиты от Украины возросло во всех странах ЕС, кроме Дании, где оно снизилось на 4,5% (-1700 человек).

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Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+20 465, +1,7%), Чехии (+6490, +1,8%) и Нидерландах (+4005, +3,0%).

По сравнению с населением каждой страны ЕС наибольшее количество получателей временной защиты на тысячу человек в конце октября 2023 года наблюдалось в Чехии (33,7), Эстонии (26,3), Польше и Болгарии (26,1) и Литве (25,8), в то время как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,5 на тысячу человек.

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Взрослые женщины составляли около половины (46,4%) получателей временной защиты в ЕС. Дети составляли почти треть (33,4%), а взрослые мужчины составляли не более пятой части (20,2%) от общего количества.

Инфографика: Евростат

Деловая Столица По материалам:

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