С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Польше: исследование — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Польше: исследование

Мир
21
С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Польше: исследование
С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Польше: исследование
Спустя почти два года войны в Польше остаются до 1 млн украинских беженцев. Многие сталкиваются со значительными трудностями в этой стране.
Какие проблемы возникают у Польши у беженцев, рассказывает reliefweb.int.
Международный комитет спасения (International Rescue Committee) исследовал ситуацию и проблемы украинских беженцев в Польше. С июля по сентябрь 2023 года провели опрос 327 беженцев в Варшаве, Познани и Катовице.
Читайте также
Среди опрошенных 73% приехали в Польшу с детьми, у 31% домохозяйств один из членов семьи имел инвалидность.
Одной из важнейших проблем украинских беженцев остается прекращение действия PESEL UKR и связанных социальных льгот. Об этой проблеме рассказали 31% респондентов. В то же время, чаще стали фиксировать случаи, когда украинцам отказывают в регистрации статуса PESEL UKR, если они ранее проживали в других странах ЕС.
У 45% респондентов были проблемы с доступом к медицинским услугам в Польше. Половина (49%) беженцев ездили из-за этого в Украину. Среди причин назывались следующие:
  • недоступность определенных услуг в Польше и долгое время ожидания — 24%;
  • более высокое качество медицинских услуг в Украине — 22%;
  • более низкие цены на услуги и лекарства — 20%.
Читайте также
Также в опросе IRC 66% участников указали хотя бы один случай трудовой эксплуатации или дискриминации. Беженцы жаловались на более низкую заработную плату по сравнению с другими работниками, плохие условия труда и отсутствие трудовых контрактов. Были сообщения о принуждении к изменению контрактов и отсутствии компенсации за сверхурочную работу.
«Масштабы трудовой эксплуатации огромны. В некоторых случаях мы сообщали об этом инспекции труда», — говорится в отчете IRC.
Также многие беженцы сталкиваются с неопределенностью по поводу жилья и боятся, что останутся без крова. Самостоятельно арендуют жилье только 52% респондентов, в домах поляков живут 8,6%, в коллективных центрах — 6,7%, в общежитиях и гостиницах — 7,6% беженцев.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.