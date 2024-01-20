С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Польше: исследование — Finance.ua

С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Польше: исследование Сегодня 17:21 — Мир

С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Польше: исследование

Спустя почти два года войны в Польше остаются до 1 млн украинских беженцев. Многие сталкиваются со значительными трудностями в этой стране.

Какие проблемы возникают у Польши у беженцев, рассказывает reliefweb.int.

Международный комитет спасения (International Rescue Committee) исследовал ситуацию и проблемы украинских беженцев в Польше. С июля по сентябрь 2023 года провели опрос 327 беженцев в Варшаве, Познани и Катовице.

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Среди опрошенных 73% приехали в Польшу с детьми, у 31% домохозяйств один из членов семьи имел инвалидность.

Одной из важнейших проблем украинских беженцев остается прекращение действия PESEL UKR и связанных социальных льгот. Об этой проблеме рассказали 31% респондентов. В то же время, чаще стали фиксировать случаи, когда украинцам отказывают в регистрации статуса PESEL UKR, если они ранее проживали в других странах ЕС.

У 45% респондентов были проблемы с доступом к медицинским услугам в Польше. Половина (49%) беженцев ездили из-за этого в Украину. Среди причин назывались следующие:

недоступность определенных услуг в Польше и долгое время ожидания — 24%;

более высокое качество медицинских услуг в Украине — 22%;

более низкие цены на услуги и лекарства — 20%.

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Также в опросе IRC 66% участников указали хотя бы один случай трудовой эксплуатации или дискриминации. Беженцы жаловались на более низкую заработную плату по сравнению с другими работниками, плохие условия труда и отсутствие трудовых контрактов. Были сообщения о принуждении к изменению контрактов и отсутствии компенсации за сверхурочную работу.

«Масштабы трудовой эксплуатации огромны. В некоторых случаях мы сообщали об этом инспекции труда», — говорится в отчете IRC.

Также многие беженцы сталкиваются с неопределенностью по поводу жилья и боятся, что останутся без крова. Самостоятельно арендуют жилье только 52% респондентов, в домах поляков живут 8,6%, в коллективных центрах — 6,7%, в общежитиях и гостиницах — 7,6% беженцев.

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