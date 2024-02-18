ЕС должен работать над выпуском совместных облигаций для усиления обороны, а пока больше помогать Украине — премьер Эстонии Сегодня 20:13 — Мир

Премьер Эстонии Кая Каллас убеждена, что ЕС необходимо разработать план выпуска общих облигаций на сумму 100 млрд евро. Это поможет развивать оборонную индустрию континента. Пока же необходимо принимать меры для обеспечения большей доставки оружия в Украину.

Об этом она сказала в интервью Bloomberg на Мюнхенской конференции.

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По ее словам, следующий состав Европейской комиссии, который изберут в июне, должен быть таким же сплоченным в вопросах безопасности, как и действующее правительство, когда пыталось побороть пандемию COVID-19.

«Мы находимся в том месте, где нам нужно больше инвестировать и (изучать — ред.), что мы можем сделать вместе, потому что облигации, которые выпускаются отдельными странами индивидуально, слишком малы, чтобы их можно было масштабировать. Еврооблигации могут оказать гораздо большее влияние», — сказала Каллас.

В агентстве отмечено, что с главой правительства Эстонии согласились президент Франции Эммануэль Макрон, а также президент Европейского совета Шарль Мишель. Прогнозируется, что более бережливые страны, такие как Нидерланды и Германия, скорее всего, будут не так заинтересованы в этом.

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Каллас добавила, что после встречи американскими законодателями в Мюнхене она сохраняет оптимизм относительно того, что Конгресс сможет договориться о финансировании для Украины.

«Мне кажется, что находясь здесь, они, возможно, лучше понимают, что поставлено на карту», ​​- добавила она.

Она убеждена, что сейчас ЕС должен сделать и другие срочные вещи, такие как сосредоточиться на развитии промышленности и обеспечении долгосрочных контрактов на поставку, а также искать запасы оружия по миру, чтобы выкупить его и передать Украине.

«Мы должны сделать все. Европа сделала многое и должна сделать еще больше. Это очевидно», — подчеркнула она, призвав союзников выполнить обещание тратить 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет в поддержку Украины.

Укрінформ По материалам:

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