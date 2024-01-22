Эстония будет ежегодно выделять Украине дополнительно по 14 миллионов евро — Finance.ua

Эстония будет ежегодно выделять Украине дополнительно по 14 миллионов евро Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Эстония будет ежегодно выделять Украине дополнительно по 14 миллионов евро

Эстония будет ежегодно выделять Киеву 14 млн евро, которые будут направлены на развитие страны. Соответствующие цифры зафиксированы в государственной бюджетной стратегии. Эти средства будут выделяться дополнительно к 0,25% ВВП Эстонии, что предназначено для оказания военной помощи.

Об этом пишет ERR

Согласно сообщению, вице-канцлер МИД Эстонии Марийн Ратник объяснила, 12,8 млн евро из этой суммы будет выделено Эстонскому центру сотрудничества и развития (ESTDEV), один миллион евро — на гуманитарную помощь Украине и 200 000 евро — на поддержку совместного бизнеса. В последнем случае речь в основном идет о налаживании деловых контактов с украинскими партнерами.

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Отмечается, что данная помощь будет поступать из ранее одобренной правительством долгосрочной стратегии по восстановлению Украины.

Ратник добавила, что эстонское правительство избрало те сферы, в которых выделенные средства могут быть использованы наиболее интенсивно.

«Это те сектора, [с проблемами в которых] мы сами сталкивались в прошлом, поскольку мы сами выходили из того же общества, из которого пытается вырваться Украина: реформа системы образования, развитие системы здравоохранения, цифровые и кибернетические решения», — сказала Ратник.

Эстония также предлагает Украине поддержку во внедрении новых и эффективных систем в области образования и уже построила по новым стандартам детский сад в Житомире.

С учетом начала переговоров по вступлению Украины в ЕС, Эстония сможет поделиться с ней собственным опытом в этом процессе, а также посоветовать, как получить субсидии из фондов ЕС.

Ратник подчеркнула, что послевоенные расходы на восстановление Украины оцениваются в 400 млрд евро, и такие деньги могут быть выделены только крупными донорами, такими как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и другие.

Начиная с 2022 года, Эстония уже выделила для Украины военную помощь на сумму почти €500 млн, и в последующие 4 года продолжит предоставлять Киеву помощь в размере 0,25% ВВП страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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