Эстония будет ежегодно выделять Украине дополнительно по 14 миллионов евро — Finance.ua
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Эстония будет ежегодно выделять Украине дополнительно по 14 миллионов евро

Казна и Политика
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Эстония будет ежегодно выделять Украине дополнительно по 14 миллионов евро
Эстония будет ежегодно выделять Украине дополнительно по 14 миллионов евро
Эстония будет ежегодно выделять Киеву 14 млн евро, которые будут направлены на развитие страны. Соответствующие цифры зафиксированы в государственной бюджетной стратегии. Эти средства будут выделяться дополнительно к 0,25% ВВП Эстонии, что предназначено для оказания военной помощи.
Об этом пишет ERR.
Согласно сообщению, вице-канцлер МИД Эстонии Марийн Ратник объяснила, 12,8 млн евро из этой суммы будет выделено Эстонскому центру сотрудничества и развития (ESTDEV), один миллион евро — на гуманитарную помощь Украине и 200 000 евро — на поддержку совместного бизнеса. В последнем случае речь в основном идет о налаживании деловых контактов с украинскими партнерами.
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Отмечается, что данная помощь будет поступать из ранее одобренной правительством долгосрочной стратегии по восстановлению Украины.
Ратник добавила, что эстонское правительство избрало те сферы, в которых выделенные средства могут быть использованы наиболее интенсивно.
«Это те сектора, [с проблемами в которых] мы сами сталкивались в прошлом, поскольку мы сами выходили из того же общества, из которого пытается вырваться Украина: реформа системы образования, развитие системы здравоохранения, цифровые и кибернетические решения», — сказала Ратник.
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Эстония также предлагает Украине поддержку во внедрении новых и эффективных систем в области образования и уже построила по новым стандартам детский сад в Житомире.
С учетом начала переговоров по вступлению Украины в ЕС, Эстония сможет поделиться с ней собственным опытом в этом процессе, а также посоветовать, как получить субсидии из фондов ЕС.
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Ратник подчеркнула, что послевоенные расходы на восстановление Украины оцениваются в 400 млрд евро, и такие деньги могут быть выделены только крупными донорами, такими как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и другие.
Начиная с 2022 года, Эстония уже выделила для Украины военную помощь на сумму почти €500 млн, и в последующие 4 года продолжит предоставлять Киеву помощь в размере 0,25% ВВП страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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