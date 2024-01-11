Эстония выделит Украине помощь в 1,2 млрд евро до 2027 года — Finance.ua

Эстония выделит Украине помощь в 1,2 млрд евро до 2027 года Сегодня 18:46 — Казна и Политика

Эстония выделит Украине помощь в 1,2 млрд евро до 2027 года

Президент Эстонии Алар Карис объявил о планируемых объемах долгосрочной помощи Украине от его государства.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во время его визита в Таллин.

По его словам, Таллин выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года.

«Украина нуждается в большем и лучшем вооружении. Мощности военной промышленности ЕС необходимо увеличить, чтобы Украина получала то, что ей нужно, не завтра, а сегодня. У нас не должно быть никаких ограничений на поставку оружия Украине», — отметил Карис.

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Он подчеркнул, что у Эстонии есть конкретные планы по восстановлению Украины, для чего было бы также справедливо использовать замороженные российские средства.

«россия хочет завоевать не только Украину. Она бросила вызов всему демократическому миру», — резюмировал Карис.

Європейська правда По материалам:

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