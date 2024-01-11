Эстония выделит Украине помощь в 1,2 млрд евро до 2027 года — Finance.ua
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Эстония выделит Украине помощь в 1,2 млрд евро до 2027 года

Казна и Политика
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Эстония выделит Украине помощь в 1,2 млрд евро до 2027 года
Эстония выделит Украине помощь в 1,2 млрд евро до 2027 года
Президент Эстонии Алар Карис объявил о планируемых объемах долгосрочной помощи Украине от его государства.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во время его визита в Таллин.
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По его словам, Таллин выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года.
«Украина нуждается в большем и лучшем вооружении. Мощности военной промышленности ЕС необходимо увеличить, чтобы Украина получала то, что ей нужно, не завтра, а сегодня. У нас не должно быть никаких ограничений на поставку оружия Украине», — отметил Карис.
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Он подчеркнул, что у Эстонии есть конкретные планы по восстановлению Украины, для чего было бы также справедливо использовать замороженные российские средства.
«россия хочет завоевать не только Украину. Она бросила вызов всему демократическому миру», — резюмировал Карис.

Сколько и от кого Украина получила помощи в 2023 году 🔍

По материалам:
Європейська правда
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