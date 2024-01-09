Эстония в течение четырех лет будет вкладывать в оборону Украины 0,25% ВВП, — премьер — Finance.ua
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Эстония в течение четырех лет будет вкладывать в оборону Украины 0,25% ВВП, — премьер

Казна и Политика
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В течение следующих четырех лет Эстония планирует оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которую цитирует Delfi.
«Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в этой войне», — заявил Каллас во время пресс-конференции по итогам заседания Совета государственной обороны.
В частности Каллас призвала партнеров по всему миру последовать примеру Таллина.
По словам премьера, в последние месяцы люди привыкли к войне, а в демократических странах общественное мнение замедляет принятие решений. Поэтому она отметила важность разъяснительных работ относительно важности поддержки Украины.
Помощь Украине со стороны Эстонии
Как отметила Каллас, с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме 500 млн евро.
«Это необходимо и для обеспечения нашей безопасности», — пояснила премьер-министр.
Она добавила, что в ближайшие годы Эстония будет предоставлять Украине по 14 млн евро в год на восстановление и сопутствующие проекты.
Отметим, что, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, совокупный ВВП западной коалиции, которая помогает Украине — в 21 раз превышает ВВП россии, КНДР и Ирана (57 трлн долларов против 2,7). Если бы страны НАТО инвестировали лишь 0,25% ВВП в помощь Украине — это дало бы ежегодно 120 млрд евро оборонной поддержки.
«Это достаточно большая сумма, чтобы обеспечить победу Украины и справедливый мир», — объяснял Кулеба.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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