Электромобили превосходят авто с ДВС по долговечности — Finance.ua

Электромобили превосходят авто с ДВС по долговечности Сегодня 02:11 — Технологии&Авто

Электромобили превосходят авто с ДВС по долговечности, Фото: freepik

Новое исследование показало, что опасения по поводу долговечности и надежности электромобилей можно оставить в прошлом. Они уже приблизились по этим показателям к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, а в некоторых показателях даже превзошли их.

Об этом пишет New Atlas.

Читайте также Антирейтинг наименее надежных электромобилей с пробегом

Исследование изучило около 300 миллионов журналов испытаний Министерства транспорта Великобритании (MOT) между 2005 и 2022 годами.

Эти данные дали исследователям возможность тщательно оценить «здоровье» каждого автомобиля на дорогах Соединенного Королевства, что позволило им сравнить долговечность различных силовых агрегатов и автомобилей в целом.

Срок службы электрокаров

Команды из Университета Калифорнии в Сан-Диего, Университета Бирмингема, Лондонской школы экономики и политических наук и Бернского университета в Швейцарии пришли к выводу, что электромобили могут за свою «жизнь» проехать в среднем 199 500 км.

Читайте также ТОП-10 лучших компактных электромобилей 2025 года

Этот показатель больше, чем обычный бензиновый автомобиль того же поколения, и имеют средний срок службы 18,4 года по сравнению с 18,7 для бензиновых автомобилей и 16,8 для дизельных.

Конечно, первые электромобили значительно проигрывали в надежности автомобилям с ДВС, но теперь это не так.

Улучшение надежности

По данным исследования, вероятность выхода из строя электромобиля снижалась на 12% с каждым годом производства, и это самый высокий уровень роста надежности по сравнению с дизельными и бензиновыми авто.

Читайте также Volvo представила недорогой и мощный электрокроссовер для бездорожья

По словам одного из исследователей, профессора экономики Бирмингемского университета Роберта Эллиотта, электромобили предлагают значительные экологические преимущества.

Несмотря на более высокие начальные выбросы от производства, долговечные электромобили могут быстро компенсировать свой углеродный след, способствуя борьбе с изменением климата, что делает их более устойчивым долгосрочным вариантом.

Мета По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.