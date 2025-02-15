Электромобили превосходят авто с ДВС по долговечности — Finance.ua

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Электромобили превосходят авто с ДВС по долговечности

Технологии&Авто
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Электромобили превосходят авто с ДВС по долговечности
Электромобили превосходят авто с ДВС по долговечности, Фото: freepik
Новое исследование показало, что опасения по поводу долговечности и надежности электромобилей можно оставить в прошлом. Они уже приблизились по этим показателям к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, а в некоторых показателях даже превзошли их.
Об этом пишет New Atlas.
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Исследование изучило около 300 миллионов журналов испытаний Министерства транспорта Великобритании (MOT) между 2005 и 2022 годами.
Эти данные дали исследователям возможность тщательно оценить «здоровье» каждого автомобиля на дорогах Соединенного Королевства, что позволило им сравнить долговечность различных силовых агрегатов и автомобилей в целом.

Срок службы электрокаров

Команды из Университета Калифорнии в Сан-Диего, Университета Бирмингема, Лондонской школы экономики и политических наук и Бернского университета в Швейцарии пришли к выводу, что электромобили могут за свою «жизнь» проехать в среднем 199 500 км.
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Этот показатель больше, чем обычный бензиновый автомобиль того же поколения, и имеют средний срок службы 18,4 года по сравнению с 18,7 для бензиновых автомобилей и 16,8 для дизельных.
Конечно, первые электромобили значительно проигрывали в надежности автомобилям с ДВС, но теперь это не так.

Улучшение надежности

По данным исследования, вероятность выхода из строя электромобиля снижалась на 12% с каждым годом производства, и это самый высокий уровень роста надежности по сравнению с дизельными и бензиновыми авто.
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По словам одного из исследователей, профессора экономики Бирмингемского университета Роберта Эллиотта, электромобили предлагают значительные экологические преимущества.
Несмотря на более высокие начальные выбросы от производства, долговечные электромобили могут быстро компенсировать свой углеродный след, способствуя борьбе с изменением климата, что делает их более устойчивым долгосрочным вариантом.
По материалам:
Мета
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