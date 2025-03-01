Электромобили BMW получат увеличенный запас хода и скорость зарядки благодаря новой системе eDrive — Finance.ua

Электромобили BMW получат увеличенный запас хода и скорость зарядки благодаря новой системе eDrive Сегодня 01:12 — Технологии&Авто

Электромобили BMW получат увеличенный запас хода и скорость зарядки благодаря новой системе eDrive

Компания BMW утверждает, что благодаря своей системе eDrive шестого поколения добилась огромного прогресса в технологиях электромобилей. Эта новая система, которая будет представлена ​​в будущих электромобилях Neue Klasse, обещает увеличить запас хода и скорость зарядки, а также улучшить общую эффективность.

Об этом пишет ArenaEV.

Что улучшили

Одним из ключевых улучшений является новый аккумулятор. BMW переработала свои аккумуляторные батареи, упаковав на 20% больше энергии в то же самое пространство.

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Соедините это с новой технологией 800 В, и вы получите на 30% более быстрое время зарядки и 30% увеличения диапазона. Некоторые модели могут даже превышать эти цифры.

Батареи также способны к двусторонней зарядке. Эти изменения важны, поскольку они решают два главных вопроса, которые волнуют людей относительно электромобилей: как далеко они могут проехать на зарядке и сколько времени нужно для подзарядки.

Производительностью батареи управляет BMW Energy Master, блок управления, разработанный и изготовленный BMW. Данное устройство контролирует поток электроэнергии к двигателю и другим системам и работает как с высоковольтными, так и низковольтными источниками питания.

Разрабатывая как аппаратное, так и программное обеспечение самостоятельно, BMW имеет полный контроль, позволяя производить обновления и усовершенствования в реальном времени с помощью дистанционного обновления программного обеспечения.

Обновленные электродвигатели

BMW также использует другой подход к дизайну электродвигателя. Хотя они соблюдают свою конструкцию синхронного двигателя с электрическим возбуждением (EESM) для его эффективности и мощности, они также добавляют асинхронные двигатели (ASM) в линейку Neue Klasse. Двигатели ASM меньше и дешевле.

Эта стратегия позволяет BMW настраивать свои электрические силовые агрегаты для разных автомобилей, предлагая модели с одним, двумя, тремя или даже четырьмя электродвигателями.

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EESM также был обновлен для системы Gen6, переделан для системы 800 В и усовершенствован благодаря лучшему охлаждению и меньшему весу. Компания сократила потери энергии на 40%, затраты на 20%, а вес на 10% по сравнению с предыдущей моделью xDrive.

BMW также продуманно подходит и к процессу производства. Заводы по сборке аккумуляторов строятся вблизи автозаводов в нескольких странах, включая Венгрию, Китай, Мексику и Соединенные Штаты. Эта стратегия помогает обеспечить производство и упрощает логистику.

BMW также решает немаловажную проблему переработки аккумуляторов. Они сотрудничают с SK-TES, чтобы восстановить ценные материалы, такие как кобальт, никель и литий, из старых батарей и повторно их использовать. Они также работают над новыми методами прямой переработки для повторного использования материалов из производства батарей и старых батарей.

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