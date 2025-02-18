BMW показала электромобиль нового поколения (фото) — Finance.ua

BMW показала электромобиль нового поколения (фото)
BMW M3 впервые станет электромобилем. Мощный седан выйдет на рынок в 2026 году, но совсем скоро дебютирует предсерийная версия модели. Ее фото было опубликовано на сайте Cochespias.
Спортивный электромобиль BMW назовут M3 EV или i3 M. На фото он в камуфляже, однако видно, что его внешность выдержана в новом стиле.
Новый BMW M3 отличается рубленым дизайном с тонкой решеткой радиатора в духе модели 2002 70-х. У него расширенные крылья, узкие фары и оригинальные фонари, а боковые окна без рамок. Седан сохранит обвес и задний спойлер, а концепт получил еще и оригинальные колесные диски с подсветкой.
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В салоне на всю ширину передней панели растянут узкий экран, а также большой тачскрин. Кроме того, установлены спортивные кресла с карбоновым каркасом. В отделке преобладает алькантара.
Ожидается, что электромобиль BMW M3 построят на новой платформе Neue Klasse и он получит четырехмоторную установку мощностью 1360 сил (1 Мегаватт). 800-вольтное электрооборудование позволит быструю зарядку: пополнить запас хода на 300 км можно будет за 10 минут. Стоит отметить, что бензиновый автомобиль BMW M3 останется в линейке.
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