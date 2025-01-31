Alfa Romeo готовит электрический аналог BMW X6 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Alfa Romeo готовит электрический аналог BMW X6

Технологии&Авто
10
Alfa Romeo готовит электрический аналог BMW X6
Alfa Romeo готовит электрический аналог BMW X6
Новая Alfa Romeo Giulia дебютирует в 2026 году и кардинально изменится. Седан превратят в электрокроссовер.
Об этом сообщил СЕО Alfa Romeo Санто Фичили в интервью французскому сайту L’Argus.
По его словам, электромобиль Alfa Romeo Giulia получит совершенно новый тип кузова. Он будет купе-кроссовером со стремительным силуэтом, то есть электрическим аналогом BMW X6. Конкурентами модели будут Tesla Model Y, Audi Q6 e-tron Sportback и Porsche Macan.
В основе авто лежит платформа Stellantis STLA Large
В основе авто лежит платформа Stellantis STLA Large
Подробности Alfa Romeo Giulia нового поколения держат в секрете. Известно, что в основе модели будет лежать платформа Stellantis STLA Large, которую используют новый Dodge Charger и электрокроссовер Jeep Wagoneer S. Авто станет длиннее и шире.
Читайте также
Эта архитектура поддерживает силовые установки на 400 и 800 вольт с одним или двумя моторами мощностью от 200 до 900 л. с. Топовая версия модели сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 2 с.
Санто Фичили отметил, что платформа STLA Large допускает гибридные установки, однако в настоящее время такие версии Alfa Romeo Giulia не планируются. Также известно, что электрокар получит проекцию на лобовые стекла с дополненной реальностью, активные стабилизаторы и систему полуавтономного движения второго уровня.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.