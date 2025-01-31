Alfa Romeo готовит электрический аналог BMW X6 — Finance.ua

Alfa Romeo готовит электрический аналог BMW X6
Новая Alfa Romeo Giulia дебютирует в 2026 году и кардинально изменится. Седан превратят в электрокроссовер.
Об этом сообщил СЕО Alfa Romeo Санто Фичили в интервью французскому сайту L’Argus.
По его словам, электромобиль Alfa Romeo Giulia получит совершенно новый тип кузова. Он будет купе-кроссовером со стремительным силуэтом, то есть электрическим аналогом BMW X6. Конкурентами модели будут Tesla Model Y, Audi Q6 e-tron Sportback и Porsche Macan.
Подробности Alfa Romeo Giulia нового поколения держат в секрете. Известно, что в основе модели будет лежать платформа Stellantis STLA Large, которую используют новый Dodge Charger и электрокроссовер Jeep Wagoneer S. Авто станет длиннее и шире.
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Эта архитектура поддерживает силовые установки на 400 и 800 вольт с одним или двумя моторами мощностью от 200 до 900 л. с. Топовая версия модели сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 2 с.
Санто Фичили отметил, что платформа STLA Large допускает гибридные установки, однако в настоящее время такие версии Alfa Romeo Giulia не планируются. Также известно, что электрокар получит проекцию на лобовые стекла с дополненной реальностью, активные стабилизаторы и систему полуавтономного движения второго уровня.
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