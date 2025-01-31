Alfa Romeo готовит электрический аналог BMW X6 — Finance.ua

Alfa Romeo готовит электрический аналог BMW X6 Сегодня 04:09 — Технологии&Авто

Alfa Romeo готовит электрический аналог BMW X6

Новая Alfa Romeo Giulia дебютирует в 2026 году и кардинально изменится. Седан превратят в электрокроссовер.

Об этом сообщил СЕО Alfa Romeo Санто Фичили в интервью французскому сайту L’Argus.

По его словам, электромобиль Alfa Romeo Giulia получит совершенно новый тип кузова. Он будет купе-кроссовером со стремительным силуэтом, то есть электрическим аналогом BMW X6. Конкурентами модели будут Tesla Model Y, Audi Q6 e-tron Sportback и Porsche Macan.

В основе авто лежит платформа Stellantis STLA Large

Подробности Alfa Romeo Giulia нового поколения держат в секрете. Известно, что в основе модели будет лежать платформа Stellantis STLA Large, которую используют новый Dodge Charger и электрокроссовер Jeep Wagoneer S. Авто станет длиннее и шире.

Читайте также Alfa Romeo передумала переходить на электромобили

Эта архитектура поддерживает силовые установки на 400 и 800 вольт с одним или двумя моторами мощностью от 200 до 900 л. с. Топовая версия модели сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 2 с.

Санто Фичили отметил, что платформа STLA Large допускает гибридные установки, однако в настоящее время такие версии Alfa Romeo Giulia не планируются. Также известно, что электрокар получит проекцию на лобовые стекла с дополненной реальностью, активные стабилизаторы и систему полуавтономного движения второго уровня.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.