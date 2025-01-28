Alfa Romeo передумала переходить на электромобили — Finance.ua

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Alfa Romeo передумала переходить на электромобили

Технологии&Авто
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Alfa Romeo передумала переходить на электромобили
Alfa Romeo передумала переходить на электромобили
Итальянская марка Alfa Romeo ранее планировала стать полностью электрической до 2027 года, но теперь планы были пересмотрены.
Электрификация автомобилей снова откладывается. Alfa Romeo стала одной из последних марок, которая отказалась от первоначального плана избавиться от двигателей внутреннего сгорания.
Итальянский бренд, входящий в состав автомобильной группы Stellantis, намеревался полностью вывести электрический автомобиль в Северной Америке до 2027 года, но планы изменились. Новая цель состоит в принятии «мультиэнергетической» стратегии, предлагая бензиновые, электрические и гибридные автомобили.
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Руководитель Alfa Romeo в Северной Америке Крис Феуэлл сказал, что невозможно заставить дилеров продавать только электромобили: «У нас есть 110 дилеров… в нашей сети в США, и им было бы очень сложно выжить из портфолио только BEV (батарейные электрические автомобили)».
У компании достаточно проблем, поскольку в прошлом году продажи в США упали на 19% до 8865 автомобилей.
Стоит отметить, что когда Alfa Romeo сначала объявила о переходе только на электромобили в Северной Америке, она также сказала, что сделает то же самое в Европе и Китае.
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Непонятно, будет ли цель до 2027 года все еще действовать в этих регионах. Тем не менее, бывший генеральный директор Жан-Филипп Импарато недавно сказал, что Alfa может принять более разнообразную линейку силовых агрегатов, сохраняя бензиновые двигатели, если этого хотят люди.
Импарато сказал, что новый босс компании Санто Фичили «имеет возможность» выпустить версии ДВС для преемников Giulia и Stelvio. Обе модели будут базироваться на платформе STLA Large, и, как видно из Dodge Charger, она разработана для бензиновых и электрических приводов. Кроссовер появится позже в этом году, а седан — в 2026 году.
По материалам:
motorcar
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