В Европе стартовали продажи электрического кроссовера Alfa Romeo Junior: цена (фото) — Finance.ua

В Европе стартовали продажи электрического кроссовера Alfa Romeo Junior: цена (фото) Сегодня 21:33 — Фондовый рынок

В Европе стартовали продажи электрического кроссовера Alfa Romeo Junior: цена (фото)

Alfa Romeo радует своих поклонников выпуском нового Junior, доступного в Германии с начальной ценой от 39 500 евро.

Этот малыш не так прост, как кажется: Junior Elettrica — полностью электрическая версия с запасом хода до 410 км и возможностью быстрого заряда за 30 минут. Его мощность составляет 156 лошадиных сил, что позволяет ему стать настоящим конкурентом в сегменте электрокаров.

Кроме того, уже в октябре стартует Junior Ibrida с гибридным двигателем, предлагая варианты на любой вкус и стиль вождения. А к концу года появится и топовая версия Junior Veloce с 280 лошадиными силами, обещающая еще больше драйва и спортивного характера.

Интерьер исполнен в стиле культовых моделей Alfa Romeo с современными технологиями, включая голосового помощника на базе ChatGPT. Уровень комфорта и безопасности также впечатляет: автономное вождение второго уровня делает каждое путешествие удобным.

Junior Veloce будет отличаться спортивными характеристиками с пониженной подвеской и специальными тормозами. Этот электромобиль способен удивить даже самых взыскательных автолюбителей, предлагая отличное сочетание мощности и стиля.

Ampercar По материалам:

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