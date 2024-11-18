Компания Alfa Romeo показала эксклюзивные Stelvio и Giulia — Finance.ua

Компания Alfa Romeo показала эксклюзивные Stelvio и Giulia Сегодня 02:42 — Фондовый рынок

Компания Alfa Romeo показала эксклюзивные Stelvio и Giulia

Alfa Romeo представила лимитированную серию Edizione Carbonio для моделей Stelvio и Giulia, добавив к ним роскошные карбоновые акценты. Эксклюзивная серия будет выпущена ограниченным тиражом в 50 автомобилей, из которых 33 достанутся Giulia и 17 — Stelvio. Эти автомобили предназначены для любителей стиля и спортивного духа Alfa Romeo.

Edizione Carbonio отличается карбоновым корпусом боковых зеркал, монохромными логотипами и красной кнопкой запуска двигателя. Giulia также получила карбоновые пороги с подсветкой и спойлером на багажнике, в то время как Stelvio оснащен дверными проекционными логотипами Alfa Romeo.

Внутри обе модели поражают качеством: адаптивные матричные фары, красные тормозные суппорты Brembo, карданный углепластиковый вал, 12,3-дюймовая приборная панель TFT и премиальная аудиосистема Harman Kardon с 14 динамиками. Безопасность на высоте: системы контроля слепых зон, помощи во время движения задним ходом и автономного вождения второго уровня обеспечивают комфортное и безопасное вождение.

Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 280 л.с. и 400 Нм, который разгоняет автомобили до 100 км/ч за 5,7 секунды. Варианты окраски включают в себя Alfa Red, Vulcano Black и Alfa White. Начальная цена Giulia Edizione Carbonio — AU $79 150, а Stelvio — AU $87 150.

Пока не ясно, появится ли Edizione Carbonio за пределами Австралии, но эти редкие модели уже привлекли поклонников марки.

Ampercar По материалам:

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