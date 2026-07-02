Электромобиль, газ, бензин или дизель: что выгоднее для кошелька в 2026 году Сегодня 09:50 — Технологии&Авто

Сколько стоит проехать километр для каждого типа авто

Выбор между электроавто, бензином, дизелем или газом сегодня — это не только вопрос комфорта, но и десятки тысяч гривен. В 2026 году разница в расходах может превышать 100 тыс. грн. в год.

Finance.ua сравнило реальную стоимость километра для каждого типа авто на основе актуальных цен на топливо по состоянию на июнь 2026 года.

Сколько стоит А-95, дизель и газ сейчас

Средняя цена бензина марки А-95 на украинских АЗС сегодня — 74,59 гривны за литр. Дизель дороже — 76,19 грн/л. Автогаз (LPG) остается самым доступным среди традиционного топлива — 40,65 грн/л. В разных сетях цены колеблются, но общая картина примерно такая.

Цены на топливо в Украине, инфографика: finance.ua

Сколько стоит ездить на бензиновом, дизельном и газовом авто

Теперь перейдем к расчетам. Среднестатистический автомобиль на бензине А-95 потребляет около 8 литров горючего на 100 км. При цене 74,59 грн за литр стоимость такого пробега составляет примерно 597 грн. Если за день вы проезжаете по городу 30−40 км (дорога на работу, по делам или в магазин), то только на горючее потратите около 180−240 грн. В крупных городах, где ежедневный пробег нередко превышает 50 км, расходы могут достигать более 300 грн в день.

Дизельный автомобиль потребляет меньше топлива — в среднем около 6 литров на 100 км. Однако при цене 76,19 грн за литр стоимость такого пробега составляет примерно 457 грн. Экономия по сравнению с бензиновым авто есть, но уже не столь ощутима, как несколько лет назад, когда дизельное топливо стоило значительно дешевле бензина. Сейчас цены почти сравнялись, поэтому главным преимуществом дизельных двигателей остается более низкий расход топлива, особенно при движении по трассе.

Автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) показывают другую экономику эксплуатации. При среднем расходе 10 литров газа на 100 км и цены 40,65 грн за литр стоимость такого пробега составляет около 406 грн. Это дешевле, чем на дизеле, и почти на четверть дешевле, чем на бензине. Именно поэтому ГБО продолжает оставаться популярным среди водителей, которые много ездят и хотят сократить расходы на топливо.

Электромобиль дома — реальная экономия семейного бюджета

Электромобиль остается безоговорочным лидером по стоимости эксплуатации. При среднем потреблении 17 кВт·ч на 100 км и ночного тарифа 2,16 грн за кВт·ч стоимость такого пробега составляет лишь около 37 грн. Даже если заряжать авто по дневному тарифу (4,32 грн за кВт·ч), 100 км будет стоить примерно 73 грн.

По сравнению с бензиновым автомобилем это почти в 8 раз дешевле дневного тарифа и почти в 16 раз дешевле ночного. Поэтому при интенсивной эксплуатации электромобили обеспечивают наибольшую экономию на затратах на энергию.

Стоимость проезда на разном типе авто на 100 км, инфографика: finance.ua

Однако есть важное условие. Экономия на эксплуатации электромобиля ощутима только тогда, когда его можно регулярно заряжать дома или на работе по бытовому тарифу. Если же основным источником подзарядки становятся публичные скоростные станции, преимущество существенно уменьшается.

В 2026 году большинство операторов скоростных зарядных станций повысили тарифы до 18−25 грн за кВт·ч, а отдельные сети — до 25−30 грн за кВт·ч. При таких ценах стоимость 100 км пробега электромобиля составляет примерно 306−425 грн. Это уже приближается к стоимости эксплуатации автомобиля с газобаллонным оборудованием, а в отдельных случаях — и дизельного авто.

Поэтому владельцы электромобилей, которые живут в многоквартирных домах без возможности установить домашнюю зарядную станцию ​​и преимущественно пользуются публичной инфраструктурой, могут тратить на горючее почти столько же, сколько водители автомобилей на газе. В таком случае финансовое преимущество электромобиля становится значительно меньше.

Еще один фактор, который следует учитывать — доступность зарядной инфраструктуры. Если в областных центрах сеть зарядных станций уже достаточно развита, то в небольших городах и во многих междугородных маршрутах она все еще остается неравномерной. Поэтому владельцам электромобилей нередко приходится планировать поездки с учетом расположения зарядных станций.

Если считать за год

В случае пробега 20 тыс. км в год разница между типами горючего становится особенно наглядной.

Электромобиль (домашняя зарядка) — около 14 600 гривен в год на электроэнергию. Автогаз - 81 300 гривен. Дизель - 91 428 гривен. Бензин А-95 — 119 344 гривен.

Между самым дешевым и самым дорогим вариантом — более 100 тыс. гривен разницы за год. Только на топливе.

Подводные камни

Важно понимать: все приведенные цифры относятся исключительно к топливу или электроэнергии. Полная стоимость владения автомобилем включает и другие расходы.

Электромобили дороже при покупке. Стоимость замены аккумулятора за 8−10 лет может быть значительной. Обслуживание, страховка, транспортный налог — все это тоже входит в реальную стоимость километра на любом виде автомобиля.

Если вы хотите ездить на газе, то нужно установить ГБО — от 30 до 80 тыс. гривен в зависимости от системы и автомобиля. К этому следует добавить регулярное обслуживание газового оборудования.

Бензиновые, дизельные авто и машины с ГБО дополнительно требуют замены масла и фильтров.

Выводы

Итак, универсального ответа на вопрос, какой тип привода наиболее выгоден, нет — все зависит от условий эксплуатации автомобиля.

Если есть возможность заряжать авто дома или на работе по бытовому тарифу и годовой пробег значительный, электромобиль обеспечивает наибольшую экономию на затратах на энергию. Если автомобиль используется преимущественно для городских поездок, а владелец готов инвестировать в установку ГБО, газ остается одним из самых выгодных решений по соотношению стоимости и затрат на эксплуатацию. Дизель лучше всего проявляет себя во время регулярных междугородных поездок, где более низкий расход топлива позволяет компенсировать его более высокую цену. Бензиновые автомобили, по нынешним ценам на горючее, остаются самым дорогим вариантом с точки зрения текущих расходов на заправку.

В то же время, расходы на горючее — лишь одна из составляющих стоимости владения автомобилем. Если учесть цену приобретения, техническое обслуживание, ремонт, амортизацию, страхование, налоги и потерю стоимости при перепродаже, итоговая экономика каждого типа автомобиля может существенно отличаться. Именно поэтому перед покупкой следует оценивать не только затраты на топливо, а полную стоимость владения автомобилем.

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