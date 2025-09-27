Экзамен по вождению: как подготовиться, чтобы не провалить попытку Сегодня 13:22 — Личные финансы

С первого раза успешно сдают практический экзамен всего около 18% кандидатов в водители. Многим требуется несколько попыток, чтобы показать необходимый уровень навыков.

В Главном сервисном центре МВД дали советы , на что обратить внимание при подготовке к сдаче экзамена.

Если экзамен не удалось сдать с первого раза, на дополнительную подготовку выделяется минимум 10 дней. После второй попытки ожидать следующего экзамена нужно не менее 20 дней, а после третьей и последующих попыток — не менее 30 дней.

Не стоит полагаться на удачу. Как советуют специалисты, лучше обратиться в аккредитованное учебное заведение, где проходили практику, и отработать свои слабые стороны.

На что обращать внимание во время дополнительного обучения

Анализ ошибок. Обратите внимание, что именно вам не удалось при сдаче практического экзамена. Вспомните замечания экзаменатора или инструктора или задачи, с которыми не справились.

Практикуйтесь. Отрабатывайте проблемные маршруты и локации в реальных дорожных условиях: часы пик, интенсивное движение, разные районы города.

Сохраняйте спокойствие. Уверенность за рулем — ключевой фактор успеха. Контролируйте стресс, повторяйте ПДД и отрабатывайте сложные маневры до автоматизма.

Какие документы взять на экзамен:

паспорт или ID-карта (выдается вместе со справкой или выпиской о местожительстве), или справка ВПЛ;

идентификационный номер;

медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством.

Стоимость сдачи практического экзамена в сервисном центре МВД составляет 420 грн.

Напомним, в Украине установили новые нормы по сдаче экзаменов на водительское удостоверение — они касаются как технического оборудования для контроля за экзаменами, так и условий повторной сдачи практического теста. Это должно помочь побороть коррупцию и усилить контроль качества подготовки водителей.

Одним из главных элементов нововведений стала полная видеофиксация практического экзамена.

