Экспортные потери в результате пошлины СВАМ в 2026—2030 годах могут превысить $4,6 млрд — Finance.ua

Экспортные потери в результате пошлины СВАМ в 2026—2030 годах могут превысить $4,6 млрд Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Трансграничный углеродный налог СВАМ, который уже начал действовать в Евросоюзе, может быть применен к 15−17% украинского экспорта в ЕС, общие экспортные потери вследствие этого в 2026—2030 годах могут превысить $4,6 млрд.

Уже в 2026 году (первый год полного внедрения CBAM) экспортные потери Украины составят $202 млн, а в 2030 году этот показатель вырастет до $1,4 млрд, говорится в исследовании издания GMK Center.

Согласно его оценкам, из-за CBAM Украина может после 2030 года прекратить экспорт в ЕС цемента, удобрений, чугуна, квадратной заготовки и сортового проката. Поэтому украинские власти должны принять неотложные меры и добиться отсрочки СВАМ для нашей страны, указывают эксперты.

По оценкам CMD-Ukraine, в результате действия CBAM Украина может потерять к 2030 году 6,4% от ВВП, снижение объема экспорта может составить 6,3%, в том числе в ЕС — 9,8%, а сокращение количества рабочих мест — более 116 тыс. позиций.

«Учитывая негативное влияние CBAM на экономику, украинский бизнес говорит о необходимости господдержки. Среди первоочередных мер респонденты называют обучение персонала (66,4%), льготное финансирование — кредиты с низкими процентами (60%) и гранты (53%), а также улучшение обеспечения передовыми технологиями и оборудованием (36%). В связи с этим украинским властям и профильным ассоциациям необходимо усилить образовательно-консультационную работу с украинскими экспортерами», — отмечают авторы исследования.

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Однако ключевым по значимости должно стать получение Украиной преференций от ЕС с целью смягчения действия CBAM, указывают аналитики. В частности, это может быть применение декларативного подхода к импортируемым из Украины в ЕС товарам, подпадающим под действие CBAM на период военного положения и несколько лет на период восстановления, как это предлагала Европейская Бизнес Ассоциация.

В GMK Center подчеркнули: с юридической точки зрения, у Евросоюза есть весь необходимый инструментарий для предоставления Украине условий, смягчающих влияние CBAM. В частности, согласно ст. 30 Регламента CBAM, в случае наступления непредвиденного события, связанного с CBAM и имеющего разрушительные последствия, Еврокомиссия может инициировать изменения и введение временных мер по преодолению этих исключительных обстоятельств. По мнению украинских экспертов и бизнеса, полномасштабная агрессия рф против Украины полностью подпадает под критерии такого непредвиденного события.

«При существующих условиях украинский бизнес фактически вынуждает украинские власти отвечать на неудобные вопросы в отношении переговорной позиции и перспектив решения по вопросу CBAM. Украина до сих пор не имеет ни позиционного документа, ни стратегии, ни плана действий по поводу CBAM на государственном уровне, в отличие от всех других торговых партнеров ЕС, которые активно ведут переговоры уже 3 года», — отметил глава комитета Промышленная экология и устойчивое развитие Европейской Бизнес Ассоциации Станислав Зинченко.

По словам заместителя министра экономики — торгового представителя Украины Тараса Качки, который является единственным представителем правительства, комментирующим этот вопрос, пока не ясно, каким будет финальное решение, но это не будет полное неприменение CBAM для Украины.

«В результате, менее чем за год до наступления „непредвиденных“ вызовов в виде CBAM для украинской экономики, мы имеем общие и „витиеватые“ ответы представителей правительства и офиса вице-премьера по евроинтеграции — а, по сути, показательное бездействие украинской власти, которая говорит сама за себя», — указывают авторы исследования.

Как сообщалось, ранее издание Politico отмечало, что хотя Европа помогает Украине с финансированием, но из-за введения углеродной пошлины СВАМ Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этого ущерба можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь в законе о СВАМ есть норма, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если у нее есть форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что в настоящее время идет полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку по этому вопросу, указывало издание.

Фінансовий клуб По материалам:

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