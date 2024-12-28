ТОП-20 крупнейших экономик мира по ВВП (инфографика) — Finance.ua

ТОП-20 крупнейших экономик мира по ВВП (инфографика) Сегодня 09:00 — Мир

ТОП-20 крупнейших экономик мира по ВВП (инфографика)

Специалисты портала Visual Capitalist создали инфографику с крупнейшими экономиками мира по валовому внутреннему продукту ( ВВП ), скорректированному по паритету покупательной способности (ППС).

Об этом говорится в данных Международного валютного фонда за конец 2024 года.

ВВП по ПКС учитывает стоимость жизни и уровень инфляции в разных странах, в то время как номинальный ВВП — это просто сравнение в сопоставимой валюте.

С 2014 года Китай сохраняет первое место среди экономик мира по объему производства с поправкой на ППС.

На втором месте находятся Соединенные Штаты.

На третьем — Индия.

россия расположилась на четвертой позиции. Ей помогает то, что среди ее партнеров по БРИКС присутствуют одни из самых больших экономик мира, в частности Китай и Индия.

Как это рассчитывается?

Простыми словами: ВВП страны конвертируется в общую валюту (международные доллары) с использованием обменных курсов, учитывающих разницу в уровнях цен между странами. Это гарантирует, что та же корзина товаров и услуг имеет одинаковую стоимость в разных странах, что отражает реальный экономический результат.

Преимущество использования этого заключается в том, что учитывается относительная сила стран с низким и средним доходом, поскольку расходы ниже, чем в странах с высоким доходом.

Вот почему ВВП Индии, скорректированный по паритету покупательной способности, гораздо выше по сравнению с ее номинальным.

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