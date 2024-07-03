Экспорт украинских товаров растет — Минэкономики Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Украинские экспортеры увеличили физические объемы продаж своих товаров на 35% в первом полугодии 2024 года, если сравнивать с тем же периодом в прошлом году, и в целом экспортировали 71 млн тонн.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министер экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба министерства.

Отмечается, что экспортные соглашения за 6 месяцев принесли $19,5 млрд — так же, как и в первом полугодии 2023 года.

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Наращивание физических объемов экспорта украинских товаров в первую очередь произошло благодаря стабильной работе украинского морского коридора. Кроме того, бизнес при поддержке правительства смог расширить и другие логистические маршруты. Все это привело к приросту физических объемов экспорта на 35%. Однако выручка экспортеров на фоне роста веса проданных товаров осталось на уровне прошлого года. Это объясняется тем, что за год существенно снизились мировые цены на основные экспортные товары, которые продают за границу украинские производители", — отметила Свириденко.

По ее словам, положительной тенденцией стало уменьшение экспорта сырья и постепенное увеличение объемов экспорта переработки. «Так, в прошлом маркетинговом году мы экспортировали семена подсолнечника на 86,3% меньше, чем год назад, зато существенно выросли объемы экспорта подсолнечного масла», — сказала Свириденко.

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В то же время заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что наибольшие объемы экспорта были в апреле и мае. Именно в это время аграрии активно экспортировали продукцию урожая прошлого года.

Экспорт украинской продукции в июне составил 9,7 млн тонн на сумму 2,7 млрд долларов. По сравнению с маем сокращение составляет -18,4% в деньгах и -20,2% в объемах.

Качка пояснил, что экспорт в июне сократился из-за уменьшения вывоза агропродукции. Кукурузы экспортировали на 23,7% меньше, чем в мае, пшеницы — на 40,8%, растительного масла — на 37,8%. Это говорит о том, что у экспортеров заканчиваются запасы урожая прошлого года.

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«В первой десятке наиболее популярных товаров украинского экспорта в июне сохранялась стабильная ситуация. Объемы продаж руды по сравнению с маем сократились на 1,5%, до 239 млн долл., на 7%, до 79 млн долл., увеличился экспорт плоского проката. На 3,5% уменьшились объемы продаж мяса птицы — до 79 млн долл., однако экспорт сои вырос на 45% - до 66 млн долл.», — пояснил Качка.

По его словам, импорт товаров в Украину в июне снизился на 5,6% и составил 4,8 млрд дол. В целом за первое полугодие Украина импортировала товаров на 31,9 млрд долл., что на 4,9% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

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В Министерстве экономики также подвели итоги 2023/2024 маркетингового года, завершившегося 30 июня. За этот период украинские экспортеры продали 69,86 млн тонн товаров из категорий зерновых, масличных и масел.

Экспорт пшеницы составил 18,43 млн тонн, что на 9% больше, чем в прошлом маркетинговом году. Кукурузы продали 29,41 млн т, что на 0,2% больше к предыдущему маркетинговому году. Сократились продажи ячменя — 2,48 млн (-8,5%) и сои — до 2,98 млн т (-8,2%). В то же время выросли продажи рапса — 3,7 млн ​​т (+8,7%). Существенно увеличились объемы экспорта продукции агропереработки: подсолнечного масла — 6,54 млн т (+22,8%), подсолнечного шрота — 5,15 млн т (+29,1%) и соевого шрота — 0,662 млн т (+12,5%).

Укрінформ По материалам:

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