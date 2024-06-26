Дисбаланс экспорта и импорта в Украину впервые достиг 30 млрд долларов: что будет с курсом — Finance.ua
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Дисбаланс экспорта и импорта в Украину впервые достиг 30 млрд долларов: что будет с курсом

Валюта
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Дисбаланс экспорта и импорта в Украину впервые достиг 30 млрд долларов: что будет с курсом
Дисбаланс экспорта и импорта в Украину впервые достиг 30 млрд долларов: что будет с курсом, pexels.com
У нас сложился значительный дисбаланс между экспортом и импортом, для выравнивания которого Национальный банк избрал стратегию мягкой девальвации гривны. Поэтому резких скачков валютного курса ожидать не стоит.
Такое мнение высказал экономический эксперт Олег Гетьман в комментарии УНН.
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«Нам ежегодно поступает 30−40 млрд долл. помощи, и этого более чем достаточно для того, чтобы выходить на межбанк и сглаживать любые колебания. Поэтому никаких неожиданных скачков, и рассчитывать на это не стоит», — отметил Гетьман.
Он отметил, что из-за того, что валютный курс находится не в свободном плавании, а в управляемой гибкости, Нацбанк будет пытаться придерживаться цены доллара, заложенной в государственном бюджете — 42 гривны за 1 доллар. Поэтому не исключено, что в конце года цена американской валюты будет в этом диапазоне.
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В то же время эксперт подчеркнул, что есть несколько факторов, влияющих на валютный рынок.
«Какие факторы влияют? Главный — это НБУ, все другие факторы просто мелочь по сравнению с НБУ, который выходит на межбанк и, в принципе, сглаживает все колебания — может изменить тренды в ту или иную сторону просто за один день», — пояснил Гетьман.
Экономический эксперт добавил, что регулятор понимает текущую ситуацию и что в стране сложился большой дисбаланс между экспортом и импортом, торговый баланс глубоко отрицательный. По мнению Гетьмана, Нацбанк избрал стратегию постепенной, медленной и очень мягкой девальвации гривны, чтобы восстановить баланс между экспортом и импортом.
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«У нас он (дисбаланс. — Ред.) достиг значительных цифр — разрыв годовой составляет около 30 млрд долл., такого раньше не было никогда. Поэтому постепенная девальвация будет способствовать наращиванию экспорта, уменьшать понемногу импорт и пытаться достигать такого баланса», — пояснил эксперт.
Еще одним значительным фактором, влияющим на валютный рынок, по словам Гетьмана, является международная помощь. Если она будет в достаточных объемах, так как запланирована на этот год, то никаких неожиданных скачков, по его прогнозам, не будет.
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По материалам:
УНН
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