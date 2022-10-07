Экспорт ІТ-услуг вырос на 16% — Finance.ua

Экспорт ІТ-услуг вырос на 16% Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Экспорт ІТ-услуг вырос на 16%

За 8 месяцев этого года экспорт IT вырос на 16% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. Доля IT в общем экспорте услуг за август составила 48%.

Об этом сообщает Опендатабот ссылаясь на данные НБУ.

«ІТ — это едва ли не единственная сфера, которая сейчас имеет положительную динамику. В целом экспорт услуг за 8 месяцев этого года уменьшился на 6% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году — с 11,4 млрд до 10,7 млрд», — говорится в сообщении .

Инфографика: Опендатабот

Экспорт товаров за период уменьшился на 31% по сравнению с соответствующим периодом того года — с 38,6 млрд до 26,6 млрд. В основном сокращение произошло за счет уменьшения более чем вдвое экспорта металлов.

Инфографика: Опендатабот

Экспорт сельскохозяйственной продукции в августе вырос на 34% к июлю. Но против августа 2021 года выручка от сельхоз экспорта упала на 24%.

Инфографика: Опендатабот

В целом за 8 месяцев этого года экспорт продукции сократился на 10% по сравнению с показателями прошлого года — с 15 млрд до 13,4 млрд.

Справка Finance.ua

в августе сообщалось, что объем экспорта компьютерных услуг за первое полугодие 2022 года составил 3,74 млрд долл., что на 23% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Это почти 110 млрд грн поступлений в экономику Украины;

Также Опендатабот сообщал, что доля ІТ в июне в общей доле экспорта упала на 7%, однако все еще остается больше, чем в 2021 году. В первом полугодии 2022 года вклад ІТ составил 46%. Для сравнения, в соответствующий период показатели достигали 37%;

почти половина ІТ-специалистов не планируют в этом году менять работу, и 40% трудоустроенных респондентов в целом боятся увольнения.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.