Экспорт ІТ-услуг вырос на 16% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экспорт ІТ-услуг вырос на 16%

Казна и Политика
78
Экспорт ІТ-услуг вырос на 16%
Экспорт ІТ-услуг вырос на 16%
За 8 месяцев этого года экспорт IT вырос на 16% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. Доля IT в общем экспорте услуг за август составила 48%.
Об этом сообщает Опендатабот ссылаясь на данные НБУ.
«ІТ — это едва ли не единственная сфера, которая сейчас имеет положительную динамику. В целом экспорт услуг за 8 месяцев этого года уменьшился на 6% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году — с 11,4 млрд до 10,7 млрд», — говорится в сообщении .
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Экспорт товаров за период уменьшился на 31% по сравнению с соответствующим периодом того года — с 38,6 млрд до 26,6 млрд. В основном сокращение произошло за счет уменьшения более чем вдвое экспорта металлов.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Экспорт сельскохозяйственной продукции в августе вырос на 34% к июлю. Но против августа 2021 года выручка от сельхоз экспорта упала на 24%.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
В целом за 8 месяцев этого года экспорт продукции сократился на 10% по сравнению с показателями прошлого года — с 15 млрд до 13,4 млрд.

Справка Finance.ua

  • в августе сообщалось, что объем экспорта компьютерных услуг за первое полугодие 2022 года составил 3,74 млрд долл., что на 23% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Это почти 110 млрд грн поступлений в экономику Украины;
  • Также Опендатабот сообщал, что доля ІТ в июне в общей доле экспорта упала на 7%, однако все еще остается больше, чем в 2021 году. В первом полугодии 2022 года вклад ІТ составил 46%. Для сравнения, в соответствующий период показатели достигали 37%;
  • почти половина ІТ-специалистов не планируют в этом году менять работу, и 40% трудоустроенных респондентов в целом боятся увольнения.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.