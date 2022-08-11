Частка ІТ-експорту у червні впала на 7%: що з іншими галузями — Finance.ua

Частка ІТ-експорту у червні впала на 7%: що з іншими галузями Вчора 10:11 — Казна та Політика

Частка ІТ-експорту у червні впала на 7%: що з іншими галузями

Частка ІТ у червні в загальній долі експорту впала на 7%, проте все ще залишається більшою, аніж у 2021 році. У першому півріччі 2022 року внесок ІТ склав 46%. Для порівняння, у відповідний період тогоріч показники сягали 37%.

З моменту початку активної фази війни ІТ-експорт залишався чи не єдиною галуззю, яка стабільно зростала. При цьому червень — останній місяць квартала, й тогоріч у цей період експорт тільки зростав, порівняно з попередніми місяцями. Падіння ж у червні 2022 спричинило розрив між офіційним (29,65) та ринковим (36) курсом на тот момент.

IT зросло на 22%, загальний експорт послуг несуттєво зменшився — на 1.5%: з 8,15 млрд доларів до 8,03 млрд доларів.

Натомість загальна картина українського експорту демонструє стале падіння. Так, експорт товарів впав на 31%, здебільшого за рахунок падіння металів з 7 млрд доларів до 4 млрд доларів.

Попри ситуацію в країні та загальний спад експорту сільськогосподарська сфера змогла вийти на довоєнний рівень.

Довідка Finance.ua:

за даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить 3,74 млрд дол., що на 23% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн надходжень в економіку України;

раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у червні Україна експортувала товарів на 3,2 млрд доларів. В уряді розраховують на подальше зростання обсягів експорту.



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