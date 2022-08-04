Експорт у червні склав $3,2 мільярда — Шмигаль сподівається на зростання — Finance.ua

Експорт у червні склав $3,2 мільярда — Шмигаль сподівається на зростання Вчора 06:24 — Казна та Політика

Експорт у червні склав $3,2 мільярда — Шмигаль сподівається на зростання

У червні Україна експортувала товарів на 3,2 млрд доларів, в уряді розраховують на подальше зростання обсягів експорту.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засідання уряду.

«У березні та квітні експорт українських товарів обвалився майже вдвічі порівняно з довоєнними показниками і становив близько 2,5 млрд доларів на місяць. Три місяці постійної роботи урядової команди та бізнесу дозволили наростити експорт на 20%. Загальна сума експорту в червні склала вже 3,2 млрд доларів. І ми розраховуємо на подальше зростання», — сказав Шмигаль.

За його словами, стійкість української економіки в умовах війни посилить і розблокування експорту зерна.

«По-перше, це дає можливості для збільшення валютної виручки й доходів бізнесу. Не лише в аграрному секторі, де працюють сотні тисяч людей, а й у суміжних галузях. Другий аспект — Україна залишається важливим гравцем на світовому ринку продовольства. Ми робимо свій внесок у світову продовольчу безпеку. Ми надійний партнер, і наші союзники в усьому світі, які надають нам зброю та фінанси, цінують нашу роботу в цьому напрямку», — зазначив глава уряду.

Він також підкреслив, що розблокування експорту прямо пов’язане з новим урожаєм. Станом на кінець липня вже зібрано майже 12 млн тонн. При цьому лише пшениці планується зібрати до 20 млн тонн, що уп’ятеро більше від внутрішніх потреб.

«Тому для нас принципово допомогти аграріям зберегти та реалізувати новий врожай», — наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, обсяги експорту товарів з України у другому кварталі 2022 року демонструють позитивну динаміку. За даними НБУ, головним рушієм пожвавлення експорту є продовольчі товари та сировина для їх виробництва.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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