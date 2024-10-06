Экспорт IT-услуг из Украины в августе достиг рекордного минимума за год — Finance.ua
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Экспорт IT-услуг из Украины в августе достиг рекордного минимума за год

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Экспорт IT-услуг из Украины в августе достиг рекордного минимума за год
Экспорт IT-услуг из Украины в августе достиг рекордного минимума за год, Фото: depositphotos.com
В августе украинский экспорт IT-услуг уменьшился на 10,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, достигнув $507 млн. Это самый низкий показатель за весь год.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка.
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ІТ — один из важнейших экспортных секторов Украины. По итогам 2023 года он принес $6,7 млрд.
В августе экспорт снизился на 7% по сравнению с июлем ($545 млн) и на 1% по сравнению с июнем этого года ($512 млн).
За первые восемь месяцев года экспорт IT-услуг сократился на 5% до $4,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году ($4,5 млрд).
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Доля ІТ-услуг в структуре всего экспорта услуг в июне составила 37%, для сравнения в августе прошлого года она составила 40,5%.
Напомним, в сентябре компании опубликовали на jobs.dou.ua 5242 вакансий. Это на 179 меньше рекордного показателя в августе. Но уже три месяца количество вакансий держится на уровне более 5 тысяч. Также в сентябре этого года на 33% вакансий больше, чем в сентябре прошлого года.

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По материалам:
Forbes.ua
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