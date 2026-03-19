Эксперты Top Gear назвали лучшие авто в мире — рейтинг
Британское издание Top Gear назвало самые лучшие автомобили в истории. В рейтинг попали модели, которые в тестах в журнале на сайте и телешоу Top Gear получили самую высокую оценку — 10 баллов из 10 возможных.
Рейтинг оказался довольно необычным, ведь в него попали и современные суперкары, и знаменитые модели прошлого. Можно в нем встретить и самодельный гибрид, созданный ведущими шоу Top Gear.
Лучшие автомобили в мире по версии Top Gear
- 24 место — Singer DLS Turbo
- 23 место — Gordon Murray Automotive T.50S Niki Lauda
- 22 место — Eagle Lightweight GT
- 21 место — Hammerhead Eagle i-Thrust
- 20 место — Rolls-Royce Ghost
- 19 место — Ferrari 458 Italia
- 18 место — McLaren 675 LT
- 17 место — Citroen DS 1955 года.
- 16 место — Ferrari 250 GT SWB 1958 года
- 15 место — Porsche 918 Spyder.
- 14 место — McLaren P1
- 13 место — Ferrari LaFerrari
- 12 место — Benz Patent-Motorwagen 1886 года
- 11 место — Audi Quattro 1980 года
- 10 место — Porsche Singer DLS
- 9 место — Bugatti Chiron
- 8 место — Porsche 718 Cayman GT4 RS
- 7 место — Rolls-Royce Spectre
- 6 место — Gordon Murray Automotive T.50
- 5 место — Ford GT Mk IV
- 4 место — Pagani Utopia
- 3 место — Bugatti Mistral
- 2 место — Kimera Automobili evo37
- 1 место — Koenigsegg Jesko
Ранее мы сообщали, что обнародованный рейтинг 10 лучших автомобилей 2026 года по версии Consumer Reports стал приятной новостью для водителей, которые ценят безопасность, экономию топлива и современные технологии.
Эксперты Top Gear назвали лучшие авто в мире — рейтинг
