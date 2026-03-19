Эксперты Top Gear назвали лучшие авто в мире — рейтинг

Koenigsegg Jesko
Британское издание Top Gear назвало самые лучшие автомобили в истории. В рейтинг попали модели, которые в тестах в журнале на сайте и телешоу Top Gear получили самую высокую оценку — 10 баллов из 10 возможных.
Рейтинг оказался довольно необычным, ведь в него попали и современные суперкары, и знаменитые модели прошлого. Можно в нем встретить и самодельный гибрид, созданный ведущими шоу Top Gear.

Лучшие автомобили в мире по версии Top Gear

  • 24 место — Singer DLS Turbo
  • 23 место — Gordon Murray Automotive T.50S Niki Lauda
  • 22 место — Eagle Lightweight GT
  • 21 место — Hammerhead Eagle i-Thrust
  • 20 место — Rolls-Royce Ghost
  • 19 место — Ferrari 458 Italia
  • 18 место — McLaren 675 LT
  • 17 место — Citroen DS 1955 года.
  • 16 место — Ferrari 250 GT SWB 1958 года
  • 15 место — Porsche 918 Spyder.
  • 14 место — McLaren P1
  • 13 место — Ferrari LaFerrari
  • 12 место — Benz Patent-Motorwagen 1886 года
  • 11 место — Audi Quattro 1980 года
  • 10 место — Porsche Singer DLS
  • 9 место — Bugatti Chiron
  • 8 место — Porsche 718 Cayman GT4 RS
  • 7 место — Rolls-Royce Spectre
  • 6 место — Gordon Murray Automotive T.50
  • 5 место — Ford GT Mk IV
  • 4 место — Pagani Utopia
  • 3 место — Bugatti Mistral
  • 2 место — Kimera Automobili evo37
  • 1 место — Koenigsegg Jesko
Ранее мы сообщали, что обнародованный рейтинг 10 лучших автомобилей 2026 года по версии Consumer Reports стал приятной новостью для водителей, которые ценят безопасность, экономию топлива и современные технологии.
По материалам:
Фокус
