Эксперты рассказали, ожидать ли вкладчикам повышения процентов по депозитам — Finance.ua

Эксперты рассказали, ожидать ли вкладчикам повышения процентов по депозитам
Вкладчики не увидят 25% годовых по депозитам.
Об этом рассказали участники круглого стола «Как новая учетная ставка НБУ повлияет на финансовый рынок», проведенного «Финансовым клубом».
«Учетная ставка — это рыночный инструмент. Сейчас она дает банкам стимулы больше конкурировать за вкладчика, что приведет к монетарной трансмиссии — а именно к повышению ставок по депозитам», — ожидает директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.
По его словам, сокращение профицита ликвидности заставит банки активнее поднимать ставки. «Этот шаг направлен на то, чтобы и граждане, и бизнес могли свои свободные гривневые ресурсы обезопасить от инфляции. И таким образом не создавали дополнительного спроса на валюту», — рассказал Лепушинский.
«Я бы не задавал высоких ожиданий. К сожалению, для вкладчиков ставки по депозитам не подтянутся слишком близко к учетной ставке, но существенный рост будет. Все понимают, что учетная ставка 25% не навсегда. Не ожидайте, что по годовым депозитам банки будут давать гораздо больше, чем они дают сейчас», — говорит начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов.
Однако по коротким депозитам рост может быть существенен. «Сейчас даже есть недельные и двухнедельные депозиты — по ним может последовать существенный рост в сторону учетной ставки», — не исключает Алексей Блинов.
Многие банки не захотят ничего менять. «Думаю, что будет борьба между «алчностью ничего не менять и иметь дешевое фондирование», наверное, в крупных банках, и «возможностью увеличить свою пока малую долю в мелких банках», — говорит финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. Отдельные небольшие банки действительно в последние дни уже пересмотрели ставки, подняв их до 17-18% годовых.
Эксперт Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Евгений Дубогрыз считает, что банки будут повышать ставки по срочным вкладам, чтобы иметь более или менее предсказуемый ресурс.
При этом вкладчики, вероятно, хотели бы увидеть ставки более 20% годовых, чтобы прекратить охоту за валютой. «Депозиты выше 20% годовых — это психологический триггер для людей, чтобы не покупать валюту, а класть деньги хотя бы на полугодовой депозит», — считает Евгений Дубогрыз.
Такие ставки не ожидаются, поэтому следует понимать, что будущая доходность по депозиту может не покрыть инфляцию. «У нас инфляция в июне—июле достигнет 20% и более, поэтому, увы, повышенные депозитные ставки не спасут от инфляции, но только компенсируют часть», — говорит Алексей Блинов.
Михаил Демкив уточняет, что будущую ставку по годовому вкладу в гривне нужно сравнивать не с текущей инфляцией, а с инфляцией следующих 12 месяцев, которая может быть ниже ожидаемых 20%. «Поэтому есть шанс, что новая ставка по депозиту будет уравновешена с инфляцией», — отметил эксперт.
Однако все равно нужно быть готовым к потерям. «Сейчас нет такого инструмента, который мог бы позволить не то что приумножить сбережения, а даже их сберечь. Свободного движения капитала сейчас нет, доходность по ОВГЗ, которая по гривневым депозитам не перекрывает потребительскую инфляцию, даже прогнозируемую. Все мы станем беднее, и это нужно иметь в виду. Мы можем снизить потери от инфляции, но не можем сохранить или приумножить сбережения», — предупредил Евгений Дубогрыз.
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