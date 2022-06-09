Эксперты рассказали, ожидать ли вкладчикам повышения процентов по депозитам — Finance.ua

Эксперты рассказали, ожидать ли вкладчикам повышения процентов по депозитам

Эксперты рассказали, ожидать ли вкладчикам повышения процентов по депозитам

Вкладчики не увидят 25% годовых по депозитам.

Об этом рассказали участники круглого стола «Как новая учетная ставка НБУ повлияет на финансовый рынок», проведенного «Финансовым клубом».

«Учетная ставка — это рыночный инструмент. Сейчас она дает банкам стимулы больше конкурировать за вкладчика, что приведет к монетарной трансмиссии — а именно к повышению ставок по депозитам», — ожидает директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

По его словам, сокращение профицита ликвидности заставит банки активнее поднимать ставки. «Этот шаг направлен на то, чтобы и граждане, и бизнес могли свои свободные гривневые ресурсы обезопасить от инфляции. И таким образом не создавали дополнительного спроса на валюту», — рассказал Лепушинский.

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«Я бы не задавал высоких ожиданий. К сожалению, для вкладчиков ставки по депозитам не подтянутся слишком близко к учетной ставке, но существенный рост будет. Все понимают, что учетная ставка 25% не навсегда. Не ожидайте, что по годовым депозитам банки будут давать гораздо больше, чем они дают сейчас», — говорит начальник аналитического отдела Альфа-Банк а Алексей Блинов.

Однако по коротким депозитам рост может быть существенен. «Сейчас даже есть недельные и двухнедельные депозиты — по ним может последовать существенный рост в сторону учетной ставки», — не исключает Алексей Блинов.

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Многие банки не захотят ничего менять. «Думаю, что будет борьба между «алчностью ничего не менять и иметь дешевое фондирование», наверное, в крупных банках, и «возможностью увеличить свою пока малую долю в мелких банках», — говорит финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. Отдельные небольшие банки действительно в последние дни уже пересмотрели ставки, подняв их до 17-18% годовых.

Эксперт Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Евгений Дубогрыз считает, что банки будут повышать ставки по срочным вкладам, чтобы иметь более или менее предсказуемый ресурс.

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При этом вкладчики, вероятно, хотели бы увидеть ставки более 20% годовых, чтобы прекратить охоту за валютой. «Депозиты выше 20% годовых — это психологический триггер для людей, чтобы не покупать валюту, а класть деньги хотя бы на полугодовой депозит», — считает Евгений Дубогрыз.

Такие ставки не ожидаются, поэтому следует понимать, что будущая доходность по депозиту может не покрыть инфляцию. «У нас инфляция в июне—июле достигнет 20% и более, поэтому, увы, повышенные депозитные ставки не спасут от инфляции, но только компенсируют часть», — говорит Алексей Блинов.

Михаил Демкив уточняет, что будущую ставку по годовому вкладу в гривне нужно сравнивать не с текущей инфляцией, а с инфляцией следующих 12 месяцев, которая может быть ниже ожидаемых 20%. «Поэтому есть шанс, что новая ставка по депозиту будет уравновешена с инфляцией», — отметил эксперт.

Однако все равно нужно быть готовым к потерям. «Сейчас нет такого инструмента, который мог бы позволить не то что приумножить сбережения, а даже их сберечь. Свободного движения капитала сейчас нет, доходность по ОВГЗ, которая по гривневым депозитам не перекрывает потребительскую инфляцию, даже прогнозируемую. Все мы станем беднее, и это нужно иметь в виду. Мы можем снизить потери от инфляции, но не можем сохранить или приумножить сбережения», — предупредил Евгений Дубогрыз.

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