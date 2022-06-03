Как гражданам сейчас защитить свои гривневые доходы и сбережения от инфляции — разъяснение НБУ

Сегодня 14:02 — Личные финансы

Как гражданам сейчас защитить свои гривневые доходы и сбережения от инфляции — разъяснение НБУ, freepik.com

Национальный банк Украины 2 июня повысил учетную ставку с 10% до 25%. Это поможет удерживать стабильный курс гривны и защитить доходы и сбережения граждан от обесценивания.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как гражданам сейчас защитить свои гривневые доходы и сбережения от инфляции (т.е. от роста цен)

В апреле инфляция в Украине ускорилась до 16,4% в годовом исчислении и по оценкам НБУ по итогам года она может превысить 20%.

Для того чтобы уже сейчас защитить свои сбережения от роста цен, украинцы могут положить средства на банковский депозит. Процентная ставка по депозитам зависит от его вида: срочный или по требованию. По последнему ставка обычно ниже. Также ставка зависит от срока вклада. Средняя ставка по депозитам на 1–3 месяца составляет 6–7% годовых в гривне, на 12 месяцев — около 8%.

Депозиты защищены и в случае ликвидации банка Фонд гарантирования вкладов физических лиц возмещает вкладчикам их средства. На время действия военного положения и три месяца после него — это 100% гарантии. После этого периода гарантированная сумма по вкладам составит 600 тыс. грн.

Еще один вариант для сбережений — приобрести ценные бумаги правительства. В условиях войны правительство выпустило специальные военные ОВГЗ, деньги от которых идут на финансирование потребностей армии и социальные нужды. Максимальная ставка по выпущенным ранее гривневым облигациям составила 11,5% годовых. Выплаты по ним на 100% гарантируются государством и обслуживаются Министерством финансов Украины.

Что же изменит повышение учетной ставки

Во-первых, должны возрасти ставки по ОВГЗ. Сейчас государство размещает военные ОВГЗ и предлагает за них максимум 11,5% годовых в гривне. Это выше процентных ставок по банковским депозитам, однако ниже уровня инфляции. Если же ставки по ОВГЗ возрастут вслед за учетной ставкой, они станут намного интереснее для сбережений и помогут украинцам защитить свои деньги от инфляции.

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Во-вторых, должны возрасти ставки по банковским депозитам. Как и в случае с ОВГЗ, процентная ставка по ним не перекрывает потери от инфляции. После повышения ставок по депозитам у украинцев будет еще один инструмент, чтобы обезопасить свои доходы. В результате ожидается, что граждане получат больше возможностей экономить в гривне. Это означает, что снизится спрос на валюту и давление на обменный курс. Так что НБУ сможет поддерживать курсовую стабильность и тормозить инфляцию.

Как повышение ставки НБУ повлияет на кредитование

НБУ не ожидает значительного повышения ставок по кредитам, ведь они росли и раньше, несмотря на неизменность учетной ставки с января 2022 года. Это объясняется тем, что банки сильно рискуют не вернуть кредит во время войны. Поэтому они пытаются выдавать кредиты только надежным заемщикам, за которых они конкурируют между собой. Такая конкуренция сдерживает повышение ставок по кредиту.

В то же время возрастет интерес к гривневым депозитам и ОВГЗ. Это поможет снизить давление на обменный курс и сдерживать инфляцию. Когда Национальный банк достигнет этих целей, он начнет снижать ставку, чтобы стимулировать экономику, которой предстоит быстро восстанавливаться после победы в войне.

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