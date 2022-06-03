НБУ отнес Мегабанк к категории неплатежеспособных — Finance.ua

НБУ отнес Мегабанк к категории неплатежеспособных

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НБУ отнес Мегабанк к категории неплатежеспособных

Правление Нацбанка приняло решение об отнесении АО « Мегабанк » к категории неплатежеспособных в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

«03 февраля 2022 года Правление Национального банка Украины, руководствуясь статьей 75 Закона Украины „О банках и банковской деятельности“, приняло решение отнести АО „Мегабанк“ к категории проблемных», — говорится в сообщении.

Как отмечается, проблемы в деятельности банка не были вызваны введением военного положения. Они начались задолго до начала войны.

Среди причин отнесения к категории проблемных:

существенные нарушения нормативно правовых актов НБУ в части оценки кредитного риска;

систематическое кредитование связанных лиц;

значительный объем непрофильных активов на балансе;

невыполнение плана докапитализации/реструктуризации по результатам стресс-теста 2021 года.

Национальный банк Украины по результатам банковского надзора за деятельностью АО Мегабанк неоднократно обращал внимание руководства банка и его акционеров на наличие потенциальных рисков в деятельности банка.

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«Владельцы существенного участия в банке должны принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка. Однако акционеры АО „Мегабанк“ не предоставили финансовую поддержку банку для своевременного и в полном объеме выполнения обязательств перед клиентами банка и проведения клиентских платежей, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы, продолжавшие поступать в Национальный банк Украины после отнесения банка к категории проблемных», — объясняет регулятор.

Доля финучреждения составила 0,46% чистых активов платежеспособных банков. Отнесение банка к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который сегодня устойчив и платежеспособен.

Что будет с вкладами

Согласно Закону Украины № 2180-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», вкладчикам будет возмещена полная сумма вкладов вместе с начисленными процентами.

Вклады в иностранных валютах возмещаются в национальной валюте по курсу, установленному Национальным банком Украины на конец дня, предшествующего дню начала вывода Фондом банка с рынка и введение временной администрации.

О начале выплат гарантированного возмещения будет сообщено дополнительно на сайте Фонда и на страницах Фонда в социальных сетях.

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