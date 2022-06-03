НБУ отнес Мегабанк к категории неплатежеспособных — Finance.ua

«03 февраля 2022 года Правление Национального банка Украины, руководствуясь статьей 75 Закона Украины „О банках и банковской деятельности“, приняло решение отнести АО „Мегабанк“ к категории проблемных», — говорится в сообщении.
Как отмечается, проблемы в деятельности банка не были вызваны введением военного положения. Они начались задолго до начала войны.
Среди причин отнесения к категории проблемных:
существенные нарушения нормативно правовых актов НБУ в части оценки кредитного риска;
систематическое кредитование связанных лиц;
значительный объем непрофильных активов на балансе;
невыполнение плана докапитализации/реструктуризации по результатам стресс-теста 2021 года.
Национальный банк Украины по результатам банковского надзора за деятельностью АО Мегабанк неоднократно обращал внимание руководства банка и его акционеров на наличие потенциальных рисков в деятельности банка.
«Владельцы существенного участия в банке должны принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка. Однако акционеры АО „Мегабанк“ не предоставили финансовую поддержку банку для своевременного и в полном объеме выполнения обязательств перед клиентами банка и проведения клиентских платежей, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы, продолжавшие поступать в Национальный банк Украины после отнесения банка к категории проблемных», — объясняет регулятор.
Доля финучреждения составила 0,46% чистых активов платежеспособных банков. Отнесение банка к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который сегодня устойчив и платежеспособен.
Что будет с вкладами
Согласно Закону Украины № 2180-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», вкладчикам будет возмещена полная сумма вкладов вместе с начисленными процентами.
Вклады в иностранных валютах возмещаются в национальной валюте по курсу, установленному Национальным банком Украины на конец дня, предшествующего дню начала вывода Фондом банка с рынка и введение временной администрации.
О начале выплат гарантированного возмещения будет сообщено дополнительно на сайте Фонда и на страницах Фонда в социальных сетях.