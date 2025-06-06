Рассматривает ли НБУ повторное повышение налога на прибыль банков — ответ Пышного
Национальный банк в настоящее время не обсуждает вопрос дополнительного налогообложения банков в 2025 году.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время монетарного брифинга, передает Укринформ.
Пышный напомнил, что финансовый и страховой сектор обеспечивает около 10% всех поступлений в государственный бюджет. По его словам, это одна из самых прозрачных и эффективных сфер экономики Украины.
Он также обратил внимание на рост объемов кредитования бизнеса, который сейчас достигает 30% в годовом измерении, а также на стабильность процентных ставок, которые вернулись к доковидному уровню.
Глава НБУ подчеркнул, что украинские банки остаются прибыльными, ликвидными и конкурентоспособными, а потому важно сохранять прогнозируемость налоговой политики.
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«Заявления о том, что специальное налогообложение сверхприбылей является исключительным шагом, должны соответствовать реальным действиям», — подчеркнул Пышный.
Глава НБУ обратил внимание и на значение доверия международных финансовых групп, которое формируется не только благодаря стабильной монетарной политике, но и благодаря последовательной фискальной политике правительства.
«У нас есть четкая, разумная и согласованная позиция с правительством по этому вопросу, — отметил Пышный. — По крайней мере, вопрос повторного налогообложения банковских сверхприбылей не стоит в повестке дня».
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В предыдущие годы правительство дважды применяло специальное налогообложение банков для привлечения дополнительных средств на оборонные нужды.
Напомним, по подсчетам Опендатабот, в 2024 году украинские банки заработали 186,8 млрд грн до налогообложения. После налогообложения сумма доходов значительно уменьшилась — на 12,8 млрд грн (на 12% меньше) — и достигла 90,9 млрд грн. Причиной стало увеличение налоговой нагрузки, а именно из-за доначисления налога на прибыль, которая в итоге выросла на 15% и достигла 95,9 млрд грн. В результате банки уплатили в виде налогов 51% от прибыли. Для сравнения: в 2023 году налог «съел» 48% доходов банков, а в 2022 — только 25%.
По данным НБУ, за январь-март 2025 года платежеспособные банки получили 40 млрд грн чистой прибыли, 65,7% которой сформировали государственные банки.
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