Интеллектуальный ассистент Copilot теперь доступен в Viber — Finance.ua

Интеллектуальный ассистент Copilot теперь доступен в Viber Сегодня 20:13 — Фондовый рынок

Microsoft продолжает активно интегрировать свой инструмент искусственного интеллекта Copilot в популярные платформы, и теперь он стал доступен в Viber. Ранее Copilot уже появился в WhatsApp и Telegram, теперь пользователи Viber также могут общаться с ним напрямую в чате.

Для начала необходимо сначала обновить приложение до последней версии — для Android это можно сделать через Play Store, а для iPhone — через App Store. После обновления откройте Viber, щелкните значок поиска в верхней части экрана и введите поле поиска «copilot». В результате появится чат с Microsoft Copilot — нажмите, чтобы открыть диалог. Перед началом общения система предложит ознакомиться с условиями использования — их нужно принять, нажав «Я принимаю».

После этого вы можете задавать вопросы, просить создать изображение, получать советы или общую информацию. Copilot работает как умный цифровой ассистент прямо внутри мессенджера. В то же время следует учитывать, что для просмотра сгенерированных изображений нужно предоставить Viber полный доступ к файлам на вашем устройстве. Если этого не сделать, картинки будут отображаться как пустые миниатюры в чате.

itechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.