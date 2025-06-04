Интеллектуальный ассистент Copilot теперь доступен в Viber — Finance.ua
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Интеллектуальный ассистент Copilot теперь доступен в Viber

Фондовый рынок
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Microsoft продолжает активно интегрировать свой инструмент искусственного интеллекта Copilot в популярные платформы, и теперь он стал доступен в Viber. Ранее Copilot уже появился в WhatsApp и Telegram, теперь пользователи Viber также могут общаться с ним напрямую в чате.
Для начала необходимо сначала обновить приложение до последней версии — для Android это можно сделать через Play Store, а для iPhone — через App Store. После обновления откройте Viber, щелкните значок поиска в верхней части экрана и введите поле поиска «copilot». В результате появится чат с Microsoft Copilot — нажмите, чтобы открыть диалог. Перед началом общения система предложит ознакомиться с условиями использования — их нужно принять, нажав «Я принимаю».
После этого вы можете задавать вопросы, просить создать изображение, получать советы или общую информацию. Copilot работает как умный цифровой ассистент прямо внутри мессенджера. В то же время следует учитывать, что для просмотра сгенерированных изображений нужно предоставить Viber полный доступ к файлам на вашем устройстве. Если этого не сделать, картинки будут отображаться как пустые миниатюры в чате.
По материалам:
itechua
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