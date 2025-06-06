Самая дорогая нефтяная компания мира разместила ценные бумаги, чтобы получить миллиарды долларов — Finance.ua

Самая дорогая нефтяная компания мира разместила ценные бумаги, чтобы получить миллиарды долларов
Самая дорогая нефтяная компания мира Saudi Aramco с капитализацией 1,59 триллиона долларов разместила три выпуска облигаций на сумму в 5 миллиардов долларов.
Об этом говорится на официальном сайте компании из Саудовской Аравии.
Нефтяная компания сообщила о продаже таких облигаций:
- ценные бумаги с погашением в 2030 году на 1,5 миллиарда долларов со ставкой по купону на уровне 4,75%;
- ценные бумаги с погашением в 2035 году на 1,25 миллиарда долларов со ставкой по купонам на уровне 5,375%.
Компания из Саудовской Аравии также разместила облигации с погашением в 2055 году на 2,25 миллиарда долларов. Добавляют, что размещение ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже было завершено 27 мая.
В Saudi Aramco сообщили о высоком уровне интереса к их облигациям со стороны широкого круга институциональных инвесторов.
Также добавляют, что саудовская компания может готовиться к размещению новых облигаций. Основанием этого является информация о том, что на прошлой неделе нефтяной гигант направил на Лондонскую биржу новый проект выпуска ценных бумаг в рамках программы исламских облигаций.
Поделиться новостью