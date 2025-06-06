Самая дорогая нефтяная компания мира разместила ценные бумаги, чтобы получить миллиарды долларов — Finance.ua

Самая дорогая нефтяная компания мира разместила ценные бумаги, чтобы получить миллиарды долларов 06.06.2025, 02:26 — Фондовый рынок

Самая дорогая нефтяная компания мира разместила ценные бумаги, чтобы получить миллиарды долларов

Самая дорогая нефтяная компания мира Saudi Aramco с капитализацией 1,59 триллиона долларов разместила три выпуска облигаций на сумму в 5 миллиардов долларов.

Об этом говорится на официальном сайте компании из Саудовской Аравии.

Нефтяная компания сообщила о продаже таких облигаций:

ценные бумаги с погашением в 2030 году на 1,5 миллиарда долларов со ставкой по купону на уровне 4,75%;

ценные бумаги с погашением в 2035 году на 1,25 миллиарда долларов со ставкой по купонам на уровне 5,375%.

Компания из Саудовской Аравии также разместила облигации с погашением в 2055 году на 2,25 миллиарда долларов. Добавляют, что размещение ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже было завершено 27 мая.

В Saudi Aramco сообщили о высоком уровне интереса к их облигациям со стороны широкого круга институциональных инвесторов.

Также добавляют, что саудовская компания может готовиться к размещению новых облигаций. Основанием этого является информация о том, что на прошлой неделе нефтяной гигант направил на Лондонскую биржу новый проект выпуска ценных бумаг в рамках программы исламских облигаций.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.