Самая дорогая нефтяная компания мира разместила ценные бумаги, чтобы получить миллиарды долларов — Finance.ua
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Самая дорогая нефтяная компания мира разместила ценные бумаги, чтобы получить миллиарды долларов

Фондовый рынок
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Самая дорогая нефтяная компания мира разместила ценные бумаги, чтобы получить миллиарды долларов
Самая дорогая нефтяная компания мира разместила ценные бумаги, чтобы получить миллиарды долларов
Самая дорогая нефтяная компания мира Saudi Aramco с капитализацией 1,59 триллиона долларов разместила три выпуска облигаций на сумму в 5 миллиардов долларов.
Об этом говорится на официальном сайте компании из Саудовской Аравии.
Нефтяная компания сообщила о продаже таких облигаций:
  • ценные бумаги с погашением в 2030 году на 1,5 миллиарда долларов со ставкой по купону на уровне 4,75%;
  • ценные бумаги с погашением в 2035 году на 1,25 миллиарда долларов со ставкой по купонам на уровне 5,375%.
Компания из Саудовской Аравии также разместила облигации с погашением в 2055 году на 2,25 миллиарда долларов. Добавляют, что размещение ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже было завершено 27 мая.
В Saudi Aramco сообщили о высоком уровне интереса к их облигациям со стороны широкого круга институциональных инвесторов.
Также добавляют, что саудовская компания может готовиться к размещению новых облигаций. Основанием этого является информация о том, что на прошлой неделе нефтяной гигант направил на Лондонскую биржу новый проект выпуска ценных бумаг в рамках программы исламских облигаций.
По материалам:
Телеканал 24
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