Повышение Нацбанком учетной ставки может привести к банкротству 20 банков — АУБ — Finance.ua
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Повышение Нацбанком учетной ставки может привести к банкротству 20 банков — АУБ

Сегодня 15:02Кредит&Депозит
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Повышение Нацбанком учетной ставки может привести к банкротству 20 банков — АУБПовышение Нацбанком учетной ставки может привести к банкротству 20 банков — АУБ
Стало известно, что повышение Национальным банком Украины учетной ставки может привести к закрытию 20 банков.
Об этом говорится в письме президента Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрея Дубаса к главе НБУ Кириллу Шевченко.
«В случае применения ставки рефинансирования по долгосрочным и краткосрочным кредитам 27% — это может привести к банкротству до 20 банков Украины, что в свою очередь, безусловно, нанесет сильный удар по стабильности и доверию к банковской системе Украины», — говорится в сообщении.
Согласно письму, АУБ призвала Нацбанк сохранить ставки по долгосрочным кредитам рефинансирования по состоянию на 1 июня на период военного положения и три месяца после его прекращения.
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Ассоциация также предложила НБУ перенести срок предоставления ответа банкам относительно согласия или несогласия на новые условия по кредитам рефинансирования до 10 июня, поскольку банки должны детально проработать все риски и угрозы.
По предварительным расчетам АУБ, более 50% заемщиков прекратят обслуживать кредиты в случае повышения процентной ставки, тогда как уже сейчас многие клиенты обращаются в банки с просьбой о реструктуризации, что означает автоматическое ухудшение структуры активов банков.
«Потребительские кредиты и кредиты бизнеса содержат фиксированную процентную ставку, которая должна оставаться неизменной, а это означает огромные убытки отрицательной процентной маржи. Ситуация, когда крупные розничные торговые сети уже берут кредиты под 30% для предоплаты, не исключение», — сообщают в АУБ.
Кроме того, АУБ призвала регулятора разрешить досрочное погашение банками кредита по рефинансированию в результате залогового имущества путем добровольной передачи банками заложенных облигаций и адаптировать нормативы для банков.
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По материалам: Mind
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