Повышение Нацбанком учетной ставки может привести к банкротству 20 банков — АУБ

Повышение Нацбанком учетной ставки может привести к банкротству 20 банков — АУБ

Стало известно, что повышение Национальным банком Украины учетной ставки может привести к закрытию 20 банков.

Об этом говорится в письме президента Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрея Дубаса к главе НБУ Кириллу Шевченко.

«В случае применения ставки рефинансирования по долгосрочным и краткосрочным кредитам 27% — это может привести к банкротству до 20 банков Украины, что в свою очередь, безусловно, нанесет сильный удар по стабильности и доверию к банковской системе Украины», — говорится в сообщении.

Согласно письму, АУБ призвала Нацбанк сохранить ставки по долгосрочным кредитам рефинансирования по состоянию на 1 июня на период военного положения и три месяца после его прекращения.

Читайте также Почему НБУ значительно повысил учетную ставку, и каковы будут последствия

Ассоциация также предложила НБУ перенести срок предоставления ответа банкам относительно согласия или несогласия на новые условия по кредитам рефинансирования до 10 июня, поскольку банки должны детально проработать все риски и угрозы.

По предварительным расчетам АУБ, более 50% заемщиков прекратят обслуживать кредиты в случае повышения процентной ставки, тогда как уже сейчас многие клиенты обращаются в банки с просьбой о реструктуризации, что означает автоматическое ухудшение структуры активов банков.

«Потребительские кредиты и кредиты бизнеса содержат фиксированную процентную ставку, которая должна оставаться неизменной, а это означает огромные убытки отрицательной процентной маржи. Ситуация, когда крупные розничные торговые сети уже берут кредиты под 30% для предоплаты, не исключение», — сообщают в АУБ.

Кроме того, АУБ призвала регулятора разрешить досрочное погашение банками кредита по рефинансированию в результате залогового имущества путем добровольной передачи банками заложенных облигаций и адаптировать нормативы для банков.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.