Почему НБУ значительно повысил учетную ставку, и каковы будут последствия — Finance.ua
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Почему НБУ значительно повысил учетную ставку, и каковы будут последствия

Сегодня 10:03Валюта
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Почему НБУ значительно повысил учетную ставку, и каковы будут последствияПочему НБУ значительно повысил учетную ставку, и каковы будут последствия
Заместитель Главы Нацбанка Сергей Николайчук рассказал, почему регулятор прибег к существенному повышению учетной ставки и как это решение отразится на экономике.
По его словам, во время эфира KSE live, с начала войны система фиксированного курса способствовала непрерывной работе банковской системы и бесперебойности платежей. Это помогало и гражданам, и бизнесу быстрее оправиться от шока войны, а экономике — восстанавливаться.
«В результате начала возвращаться и экономическая мотивация поведения населения и предприятий, когда бизнес стремится максимизировать прибыль, а граждане сохранить сбережения», — говорится в сообщении НБУ.
Сохранение низких ставок по гривневым заимствованиям в таких условиях увеличивало спрос на наличную иностранную валюту. Он оказывал давление на наличном валютном рынке, истощал международные резервы и углублял макроэкономические дисбалансы. Поэтому, по словам Николайчука, такая ситуация требовала решительных и оперативных действий от регулятора.
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"Мы четко видели, что положительные эффекты системы монетарного регулирования, хорошо сработавшей в первые месяцы войны, начали исчерпываться. Вместо этого дисбалансы, которые возникали и из-за последствий войны, проявлялись все больше. Например, чистая продажа валюты из международных резервов, ставшая основным инструментом фиксации валютного курса, росла очень высокими темпами. Если в марте мы продавали на рынке 1,8 млрд долл. США, то в апреле уже 2,2 млрд долл. США, а в мае этот объем вырос до 3,4 млрд долл. США.
Мы видели, как «штормило» наличный валютный рынок. И хотя последние недели курс на нем начал немного откатываться назад, разница между официальным курсом и курсом на наличном рынке пока достаточно ощутима", — отметил Сергей Николайчук.
Поэтому Национальный банк должен быстро принимать решения, чтобы не допустить большей разбалансировки ситуации.

На какой эффект рассчитывает НБУ?

  • Нацбанк ожидает, что правительство повысит доходность по гривневым ОВГЗ, реагируя на решения по учетной ставке. Это сделает их привлекательными для населения, ведь вложения в ОВГЗ станут реальным инструментом защиты гражданами собственных сбережений от инфляции.
  • На повышение учетной ставки и доходности по ОВГЗ отреагируют и банковские депозиты.
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«Мы видим большой потенциал для повышения доходности по ОВГЗ. Это сделает ценные бумаги правительства гораздо более привлекательными как для банков, так и для бизнеса и населения. По депозитам этот процесс будет более постепенным и займет несколько месяцев, но ставки должны повыситься. Мы прекрасно понимаем, что «конкуренция между банками за ресурс будет подталкивать депозитные ставки к повышению. Это будет давать больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные инструменты», — отметил замглавы НБУ.
Он пояснил, что в конце концов повышение привлекательности гривневых сбережений снизит давление на валютный рынок, ведь граждане будут иметь выгодную альтернативу конвертации наличных средств в иностранную валюту, и в результате спрос на нее снизится. Переориентация же граждан на сбережения и сохранение возможности НБУ удерживать курсовую стабильность позволит центробанку контролировать темпы роста цен.

Какое влияние это окажет на кредитование и экономику

«По нашему мнению, банки будут более осторожны в повышении ставок по кредитам и в дальнейшем будут ориентироваться, прежде всего, на состояние своих заемщиков. Для банков очень важно поддерживать долгосрочные отношения с клиентами. Поэтому процентные ставки хоть и будут повышаться, но будут сохранять определенный баланс интересов между банками и их заемщиками», — подчеркнул Сергей Николайчук.
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Он добавил, что в условиях войны значительную роль играют программы государственного кредитования, по которым ставки вряд ли будут меняться.
Существенное повышение учетной ставки усилит возможность Национального банка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны.

Нацбанк «отпустил» валюту: что изменилось

«До войны мы руководствовались классическими рецептами по макроэкономическим учебникам, когда монетарная политка центробанка управляет бизнес-циклом в экономке. В периоды бума ставка повышается, чтобы замедлить экономику, а в периоды рецессии — снижается, чтобы максимально стимулировать экономику. Сейчас же эти механизмы не работают, потому что макроэкономические процессы определяются другими вещами: событиями на фронте, ограничениями в экспортной логистике и тому подобное», — отметил Сергей Николайчук.

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По материалам: Finance.ua
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