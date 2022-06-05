Почему НБУ значительно повысил учетную ставку, и каковы будут последствия — Finance.ua

Почему НБУ значительно повысил учетную ставку, и каковы будут последствия
Заместитель Главы Нацбанка Сергей Николайчук рассказал, почему регулятор прибег к существенному повышению учетной ставки и как это решение отразится на экономике.
По его словам, во время эфира KSE live, с начала войны система фиксированного курса способствовала непрерывной работе банковской системы и бесперебойности платежей. Это помогало и гражданам, и бизнесу быстрее оправиться от шока войны, а экономике — восстанавливаться.
«В результате начала возвращаться и экономическая мотивация поведения населения и предприятий, когда бизнес стремится максимизировать прибыль, а граждане сохранить сбережения», — говорится в сообщении НБУ.
Сохранение низких ставок по гривневым заимствованиям в таких условиях увеличивало спрос на наличную иностранную валюту. Он оказывал давление на наличном валютном рынке, истощал международные резервы и углублял макроэкономические дисбалансы. Поэтому, по словам Николайчука, такая ситуация требовала решительных и оперативных действий от регулятора.
"Мы четко видели, что положительные эффекты системы монетарного регулирования, хорошо сработавшей в первые месяцы войны, начали исчерпываться. Вместо этого дисбалансы, которые возникали и из-за последствий войны, проявлялись все больше. Например, чистая продажа валюты из международных резервов, ставшая основным инструментом фиксации валютного курса, росла очень высокими темпами. Если в марте мы продавали на рынке 1,8 млрд долл. США, то в апреле уже 2,2 млрд долл. США, а в мае этот объем вырос до 3,4 млрд долл. США.
Мы видели, как «штормило» наличный валютный рынок. И хотя последние недели курс на нем начал немного откатываться назад, разница между официальным курсом и курсом на наличном рынке пока достаточно ощутима", — отметил Сергей Николайчук.
Поэтому Национальный банк должен быстро принимать решения, чтобы не допустить большей разбалансировки ситуации.
На какой эффект рассчитывает НБУ?
Нацбанк ожидает, что правительство повысит доходность по гривневым ОВГЗ, реагируя на решения по учетной ставке. Это сделает их привлекательными для населения, ведь вложения в ОВГЗ станут реальным инструментом защиты гражданами собственных сбережений от инфляции.
На повышение учетной ставки и доходности по ОВГЗ отреагируют и банковскиедепозиты.
«Мы видим большой потенциал для повышения доходности по ОВГЗ. Это сделает ценные бумаги правительства гораздо более привлекательными как для банков, так и для бизнеса и населения. По депозитам этот процесс будет более постепенным и займет несколько месяцев, но ставки должны повыситься. Мы прекрасно понимаем, что «конкуренция между банками за ресурс будет подталкивать депозитные ставки к повышению. Это будет давать больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные инструменты», — отметил замглавы НБУ.
Он пояснил, что в конце концов повышение привлекательности гривневых сбережений снизит давление на валютный рынок, ведь граждане будут иметь выгодную альтернативу конвертации наличных средств в иностранную валюту, и в результате спрос на нее снизится. Переориентация же граждан на сбережения и сохранение возможности НБУ удерживать курсовую стабильность позволит центробанку контролировать темпы роста цен.
Какое влияние это окажет на кредитование и экономику
«По нашему мнению, банки будут более осторожны в повышении ставок по кредитам и в дальнейшем будут ориентироваться, прежде всего, на состояние своих заемщиков. Для банков очень важно поддерживать долгосрочные отношения с клиентами. Поэтому процентные ставки хоть и будут повышаться, но будут сохранять определенный баланс интересов между банками и их заемщиками», — подчеркнул Сергей Николайчук.
«До войны мы руководствовались классическими рецептами по макроэкономическим учебникам, когда монетарная политка центробанка управляет бизнес-циклом в экономке. В периоды бума ставка повышается, чтобы замедлить экономику, а в периоды рецессии — снижается, чтобы максимально стимулировать экономику. Сейчас же эти механизмы не работают, потому что макроэкономические процессы определяются другими вещами: событиями на фронте, ограничениями в экспортной логистике и тому подобное», — отметил Сергей Николайчук.