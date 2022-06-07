Банк признали неплатежеспособным: что это значит и что делать вкладчикам — Finance.ua

Банк признали неплатежеспособным: что это значит и что делать вкладчикам

Сегодня 17:05 — Личные финансы

Банк признали неплатежеспособным: что это значит и что делать вкладчикам

Как только в информационном пространстве появляются сообщения о том, что у какого-то банка проблемы, возле его отделений и банкоматов образуются огромные очереди. Что же делать, если ваш банк признали неплатежеспособным?

К примеру, недавно Национальный банк Украины признал « Мегабанк » именно неплатежеспособным. Как сообщают в НБУ, его кредитный портфель был очень плохого качества, а проблемы у него были еще до начала полномасштабного вторжения.

Как реагировать вкладчикам и какие действия руководства банка привели его в столь затруднительную ситуацию, на этот раз поможет разобраться Закон Украины «О гарантировании вкладов физических лиц».

Что такое неплатежеспособный банк

Неплатежеспособный банк — это банк, который не может в течение одного месяца выполнить законные требования кредиторов.

В его системе наблюдается уменьшение размера регулятивного капитала или нормативов капитала банка до трети от минимально необходимого уровня, определяемого НБУ.

После чего банк могут признать неплатежеспособным

Существует несколько оснований для внесения банка в перечень неплатежеспособных. К примеру, сначала НБУ может признать его проблемным. Об этом не указывается ни в каких официальных источниках, информация признается банковской тайной, а самому банку предоставляется около 180 дней для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

В большинстве своем к признанию банка проблемным или неплатежеспособным приводит невыполнение значительного количества или всех обязательств перед физическими лицами, предпринимателями, малым и средним бизнесом, а также ФЛПами.

Если банк не занимается урегулированием своей деятельности, НБУ вправе признать его неплатежеспособным и перейти к процедуре вывода банка с рынка.

Кроме того, если за тот период, пока у проблемного банка есть время на урегулирование своей деятельности, наблюдаются повторные основания для внесения его в список проблемных, его также могут признать неплатежеспособными.

Как узнать, что банк признан неплатежеспособным

Когда НБУ принимает решение о неплатежеспособности банка, он должен уведомить об этом участников банка и Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Кроме того, должно быть опубликовано решение с обоснованием оснований признания банка неплатежеспособным. Текст обычно публикуется на страницах официального интернет-представительства и печатных газет «Голос України» или «Урядовий кур’єр».

Что ждет неплатежеспособный банк

Первоначально исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц не позднее следующего рабочего дня после признания банка неплатежеспособным должна назначить временную администрацию, которая в свою очередь должна создать план урегулирования.

В него можно внести такие действия, как возмещение средств вкладчикам, выведение неплатежеспособного банка с рынка. Кроме того, Фонд может предложить НБУ отозвать лицензию банка и начать процесс его ликвидации.

Что ждет клиентов «лопнувшего» банка

Согласно Закону о гарантировании вкладов физических лиц вкладчики смогут получить возмещение в полном объеме от Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Однако во время военного положения средства самих акционеров и связанных с ними лиц в случае банкротства банка не возмещаются в полном объеме.

Что делать? Как объясняет Фонд гарантирования вкладов, вкладчики имеют право на возмещение средств в полном объеме вместе с начисленными процентами в течение действия военного положения и три месяца после его окончания.

Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в любое отделение банков-агентов Фонда. С собой нужно иметь паспорт и ИНН.

0-800-308-108, или же письменной — отправив заявления на e-mail Кроме того, можно обратиться в сам Фонд в случае возникновения любых вопросов о получении гарантированной суммы. Это можно сделать как в устной форме, позвонив по бесплатному номеруили же письменной — отправив заявления на e-mail fgvfo@fg.gov.ua или по почте по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 17, г. Киев, 04053.

Более подробно можно ознакомиться с правилами подачи заявления на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов в разделе Обращение граждан

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