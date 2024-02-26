Эксперты ответили, какой iPhone выбрать в 2024 году — Finance.ua

Эксперты ответили, какой iPhone выбрать в 2024 году Сегодня 02:18 — Технологии&Авто

Эксперты ответили, какой iPhone выбрать в 2024 году

К началу 2024 года самым оптимальным среди смартфонов Apple остается iPhone 13. Его выпустили в 2021 году, однако он все еще производительный и соответствует критерию «цена-качество».

Об этом говорится в материале CNET.

Смартфон iPhone 13 заметно снизился с начала продаж, однако он для рядового пользователя его все еще хватает для плавной работы и даже гейминга.

«Если вы размышляете о покупке старого айфона, чтобы сэкономить, то iPhone 13 — лучший выбор для большинства людей», — отметили специалисты.

Качество фотографий тоже остается на уровне. Телефон оборудован проверенной 12-мегапиксельной системой камер с матричной стабилизацией изображения и навороченным ночным режимом Cinematic Mode. Относительно автономности — аккумулятора на 3240 мАч с легкостью хватает на полный рабочий день.

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На официальном сайте Apple цена за новый iPhone 13 составляет 599 долларов. За эти деньги покупатели получают смартфон с актуальным дизайном, процессором, производительности которого хватит еще надолго, большой автономностью и гарантией долгих обновлений (еще 3 года — минимум).

Почему не iPhone 14? По словам специалистов, во-первых, между ними не так много различий, во-вторых, iPhone 14 стоит дороже на 100 долларов. Покупать этот смартфон сейчас необязательно — лучше сразу взять iPhone 15.

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Напомним, новый айфон от компании Apple, как обычно, покажут осенью. По слухам, в отличие от iPhone 15, в новом поколении изменится почти все, от размеров экрана до появления искусственного интеллекта. Ранее iPhone 16 с новым блоком камер показали в разных цветах.

УНІАН По материалам:

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