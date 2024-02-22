Apple заявила, что увеличила срок службы аккумулятора iPhone 15 вдвое — Finance.ua
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Apple заявила, что увеличила срок службы аккумулятора iPhone 15 вдвое

Технологии&Авто
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Apple заявила, что увеличила срок службы аккумулятора iPhone 15 вдвое
Apple заявила, что увеличила срок службы аккумулятора iPhone 15 вдвое
Apple заявила, что батарея iPhone 15 имеет вдвое больший срок службы, чем было обещано. По словам представителей компании, их новейшие iPhone могут сохранять 80% начальной емкости аккумулятора после 1000 циклов зарядки без обновлений аппаратного или программного обеспечения. Не случайно, что это изменение появилось перед предстоящим обновлением правил ЕС, определяющих энергетический класс для долговечности аккумуляторов телефонов.
К этому моменту в документах онлайн поддержки Apple отмечалось, что батареи iPhone сохраняют 80% своего первоначального полного заряда после 500 циклов. Но после того, как компания повторно протестировала долговременную работу аккумуляторов в своих смартфонах 2023 года — iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max — она обнаружила, что они могут сохранять 80% емкости после не менее 1000 циклов.
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Компания сообщила, что в ближайшее время обновит документы поддержки, чтобы зафиксировать новую оценку.
Apple заявляет, что тестирование включало зарядку и разрядку аккумуляторов 1000 раз при определенных условиях, а также набор тестов, отражающих наиболее распространенные случаи использования. Что касается того, что оценка удвоилась без каких-либо физических или программных изменений, компания объясняет это постоянным усовершенствованием компонентов аккумулятора и управления энергопотреблением в iOS.
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Для предыдущих поколений iPhone начальная оценка сохранения 80% емкости после 500 циклов зарядки осталась в силе — по крайней мере, пока что. Apple заявила, что изучает, нужно ли обновлять оценки для подержанных моделей.
Начиная с июня 2025 года производителям смартфонов и планшетов, ведущих бизнес в ЕС, будет присваиваться класс (от A до G), указывающий на их энергоэффективность, долговечность аккумулятора, защиту от пыли и воды и устойчивость к случайным падениям. Часть оценки, касающаяся долговечности аккумулятора, требует не менее 800 циклов зарядки с сохранением не менее 80% начальной емкости.
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Для длительного срока службы аккумулятора Apple рекомендуется держать телефон при температуре приблизительно 17−22°C, если это возможно. Также не следует заряжать или оставлять телефон в жаркой среде (35°C и выше) и следует избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. Кроме того, если вы храните старый iPhone в течение длительного времени, лучше оставить его наполовину заряженным.
Также Apple в скором времени перенесет один из важнейших показателей заряда аккумулятора вашего телефона в другую часть настроек iOS. Начиная с iOS 17.4 количество циклов заряда аккумулятора переместится в раздел «Состояние аккумулятора» (в «Настройках» > «Батарея»). Техногигант ввел подсчет циклов заряда аккумулятора в своем мобильном программном обеспечении в iOS 17, выпущенном прошлой осенью.
По материалам:
root-nation
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