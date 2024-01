Apple хочет сотрудничать с издателями для обучения ИИ — Finance.ua

Apple хочет сотрудничать с издателями для обучения ИИ Сегодня 02:49 — Технологии&Авто

Apple хочет сотрудничать с издателями для обучения ИИ

Apple обратилась к нескольким крупным издателям с предложением заключить сделки, которые позволили бы компании из Купертино обучать генеративные системы искусственного интеллекта на новостном контенте.

Об этом сообщает The New York Times.

Apple стремится заключить многолетние соглашения и обратилась к Condé Nast, NBC News и IAC. Среди изданий Condé Nast — Vogue, Wired, Vanity Fair, Ars Technica, Glamour, The New Yorker, GQ и другие, а IAC владеет такими изданиями, как People, The Spruce, Serious Eats, Martha Stewart Living, Real Simple, Entertainment Weekly и Better Homes & Gardens.

Предложенные сделки стоят не менее 50 миллионов долларов и позволят Apple лицензировать архивы новостных статей. По данным The New York Times, некоторые издатели «прохладно» отнеслись к предложению Apple. Говорят, что условия Apple — слишком экспансивные, а сама компания не дает четких объяснений относительно того, как она будет применять генеративный ИИ к новостям.

Другие издатели были «оптимистично настроены» относительно потенциального партнерства и были довольны тем, что Apple попросила использовать их контент, а не просто обучать генеративные модели на опубликованных новостях без разрешения, как это делали другие компании, занимающиеся АІ.

Многочисленные слухи свидетельствуют о том, что Apple работает сверхурочно, чтобы догнать своих конкурентов в сфере генеративного ИИ: компания тестирует чат-бот AppleGPT и планирует новые функции ИИ в iOS 18.

Microsoft, Google и Meta включили генеративный ИИ в свои продукты за последний год, а это значит, что Apple отстает, когда дело доходит до технологии ИИ. ChatGPT, самый популярный чат-бот от OpenAI, был обучен на множестве данных, включающих книги, статьи и веб-страницы.

В дополнение к проблемам с авторскими правами, возникающими при широком удалении интернет-контента, ChatGPT иногда критикуют за точность информации, которую он иногда выдает на поверхность. Научив модель искусственного интеллекта на более адаптированном наборе информации, Apple может получить более надежный продукт. Говорят, что Apple также планирует включить функции генеративного ИИ во все свои приложения, поэтому модель, получающая контент из новостных источников, может быть добавлена ​​в Apple News.

New York Times пишет, что руководители Apple обсуждали, как получить данные, необходимые для продуктов генеративного ИИ. Apple не хотела получать информацию из интернета из-за своей ориентации на конфиденциальность, поэтому соглашения с издателями новостей будут альтернативой.

