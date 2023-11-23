Apple отказалась от одной из своих самых популярных функций во всех будущих iPhone — Finance.ua
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Apple отказалась от одной из своих самых популярных функций во всех будущих iPhone

Технологии&Авто
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Apple отказалась от одной из своих самых популярных функций во всех будущих iPhone
Apple отказалась от одной из своих самых популярных функций во всех будущих iPhone
Apple больше не будет использовать в своих смартфонах технологию Touch ID, которая долгое время была важной особенностью телефонов, начиная с iPhone 5. В последний раз она встречалась в iPhone SE 2022 года.
Как передает портал MacRumors со ссылкой на отраслевых инсайдеров, Apple уже отключила большую часть оборудования, которая использовалась для производства соответствующих чипов.
Таким образом, можно уже точно утверждать, что следующий доступный iPhone SE получит более продвинутую разблокировочную технологию по лицу Face ID. То есть всю линейку iPhone впервые будет отличать лицевое распознавание.
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Также инсайдеры опровергли слухи, что якобы Apple планирует использовать подэкранные сканеры отпечатков пальцев в будущих iPhone. Компания перейдет на подэкранный Touch ID. Впрочем, пользователям стоит запастись терпением — первый айфон с подэкранным Face ID выйдет не ранее 2026 года.
Есть информация, что Apple тестировала подэкранный Touch ID еще в смартфонах серии iPhone 13, но отказалась от него, поскольку у разработчика есть долгосрочная цель установить систему датчиков Face ID под дисплеем.
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Согласно утечкам, iPhone 2024 года должны быть очень интересными. Портал MacRumors перечислил 16 самых ожидаемых «фишек» и новшеств, которые Apple приберегла для следующего поколения.
Среди них — увеличенные дисплеи, искусственный интеллект и модель Ultra. Также, по слухам, Apple переделает систему охлаждения в новых айфонах, поэтому они не будут перегреваться даже при пиковых нагрузках, в отличие от iPhone 15.
По материалам:
УНІАН
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