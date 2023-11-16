Смартфоны серии iPhone 16 могут получить графеновое охлаждение — Finance.ua

Смартфоны серии iPhone 16 могут получить графеновое охлаждение Сегодня 20:40 — Фондовый рынок

Смартфоны серии iPhone 16 могут получить графеновое охлаждение

Модели iPhone 15 Pro известны своей производительностью, однако пользователи жаловались на чрезмерный нагрев. Некоторые даже шутили, что используют свои телефоны как кухонные приборы из-за интенсивного нагревания. Проблема была решена путем выпуска обновления iOS 17.

Купертиновская компания не будет использовать ни одну активную технологию охлаждения. А вот графен, будучи отличным теплопроводником, предотвращает перегрев процессора, поглощая тепло.

Хотя графеновое охлаждение является логическим решением, существуют и другие пути контроля температуры мобильных устройств. Apple продолжает делать свои процессоры более мощными и эффективными каждый год.

iLenta По материалам:

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