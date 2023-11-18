Apple iPhone SE 4 показан на новых концепт-рендерингах — Finance.ua

Apple iPhone SE 4 показан на новых концепт-рендерингах 18.11.2023, 00:11 — Фондовый рынок

Apple iPhone SE 4 показан на новых концепт-рендерингах

Компания еще не раскрыла никаких официальных подробностей по поводу будущего iPhone SE 4, но недавно смартфон был представлен на новых концептуальных рендерах.

Apple iPhone SE 4 напоминает iPhone 14

Концептуальные рендеры были созданы совместными усилиями AppleTrack и @concept_central. В недавнем отчете мы освещали слухи о том, что дизайн iPhone SE 4 будет схож с iPhone 14. Устройство будет иметь большой вырез для технологии Face ID и порт USB Type-C. На последнем концептуальном рендере iPhone SE 4 можно увидеть эти элементы дизайна.

Судя по изображениям, передняя часть iPhone SE 4 выглядит идентичной iPhone 14 с плоскими краями и закругленными углами. Как сообщается, эта модель будет оснащена 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, хотя не ясно, поддерживает ли он технологию ProMotion с частотой обновления 120 Гц. Хотя Apple отходит от большого выреза в последних моделях iPhone, ожидается, что модели SE пока сохранят этот дизайн, поскольку они являются более доступным предложением от бренда.

Между тем на задней панели, похоже, установлен датчик одинарной камеры. iPhone SE 4 может иметь 48-мегапиксельную камеру на задней панели. Еще одним броским элементом дизайна является порт USB Type-C на нижней панели, что делает его похожим на недавнюю линейку iPhone 15. По слухам, iPhone SE 4 выйдет на рынок в конце 2024 или начале 2025 года. Следите за новостями.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.