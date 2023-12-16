Apple упростит линейку iPad в 2024 году — Finance.ua

Apple упростит линейку iPad в 2024 году Сегодня 02:25 — Технологии&Авто

Apple упростит линейку iPad в 2024 году

Apple планирует переделать линейку iPad в попытках упростить выбор и поднять продажи.

Об этом рассказал колумнист Bloomberg Марк Гурман в новом выпуске рассылки Power On.

Изменения напрашивались уже давно. Если 10 лет назад Apple продавала всего два планшета, больше и меньше, то сейчас в продаже сразу пять моделей: iPad Pro, iPad Air, iPad mini, а также базовый iPad 9-го и 10-го поколений.

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При этом Air и Pro доступны в двух размерах. Выбор усложняет не столько количество вариантов, сколько незначительные различия между ними. Например, 11-дюймовый iPad Pro лишь на пару миллиметров больше 10,9-дюймового iPad Air, а другие отличия не важны для большинства людей.

В то же время, iPad 10-го поколения мало чем уступает iPad Air, а стоит на 150 долларов меньше.

Усугубляет ситуацию и линейка аксессуаров: сложно понять, что с чем совместимо. В продаже сейчас сразу три Apple Pencil, при этом самая дешевая версия не совместима с самым дешевым iPad 9, а топовый стилус второго поколения не работает с новым iPad 10.

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Но с 2024 года Apple начнет упрощать варианты планшетов. Первым этапом станет разделение линеек Pro и Air. Последующие iPad Pro получат новый дизайн, OLED-экран, процессор M 3 и переработанную клавиатуру Magic Keyboard. Это выделит Pro как флагманскую версию. Новые Air ограничатся добавлением процессора M 2 , который отделит их по мощности от базового iPad, который в 2024 году не будет обновляться. С точки зрения размеров модели будут схожи: Air будет доступен в размерах 10,9 и 12,9 дюйма, а Pro — с экранами на 11 и 13 дюймов. Презентация обеих моделей ожидается в марте.

Когда выйдет iPad 11, из продажи уберут iPad 9 — последний планшет с кнопкой «Домой» и большими рамками вокруг дисплея. Это также позволит убрать из продаж первое поколение Apple Pencil, поэтому в продаже останутся только второе поколение и более дешевая версия с USB-C. От iPad mini не откажутся: позже он также получит обновление с более мощным процессором.

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