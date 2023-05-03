Apple выпускает первые быстрые обновления безопасности для iPhone, iPad и Mac — Finance.ua
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Apple выпускает первые быстрые обновления безопасности для iPhone, iPad и Mac

Технологии&Авто
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Apple выпускает первые быстрые обновления безопасности для iPhone, iPad и Mac
Apple выпускает первые быстрые обновления безопасности для iPhone, iPad и Mac
Apple выпустила свои первые обновления Rapid Security Response для устройств под управлением iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 и macOS 13.3.1, пишет Engadget. Эти обновления позволяют устранять уязвимости быстрее, чем с помощью обычных обновлений программного обеспечения.
Rapid Security Response направлены на быстрое устранение уязвимостей в системе безопасности, активно эксплуатируемых или представляющих значительный риск для ее клиентов.
Согласно сообщению, так называемые обновления Rapid Security Response обеспечивают важные улучшения безопасности между обновлениями программного обеспечения.
Быстрые ответы безопасности были введены, чтобы позволить клиентам Apple обновлять свои устройства быстрее, чем обычное обновление программного обеспечения. Apple говорит, что эта функция включена по умолчанию, а некоторые скорые исправления можно установить без перезагрузки, хоть и не всегда.
По данным TechCrunch, пользователи, использующие более старые версии программного обеспечения Apple, не получат быстрого исправления безопасности.
Отмечается, что развертывание Rapid Security Response прошло не очень гладко, некоторые пользователи сказали, что не могут установить обновление. Когда TechCrunch тестировал обновления на iPhone, iPad и Mac, они загружались, но не устанавливались.
По материалам:
Forbes.ua
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