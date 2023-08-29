Apple готовит самое большое обновление iPad Pro — Finance.ua

Apple готовит самое большое обновление iPad Pro Сегодня 05:12 — Технологии&Авто

Apple готовит самое большое обновление iPad Pro

Американская компания Apple готовит самое большое за пять лет обновление iPad Pro.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Планшет iPad Pro компании Apple впервые за полдесятка лет получит серьезную модернизацию, и это произойдет еще не скоро. Категория iPad — да и весь рынок планшетных компьютеров — сейчас находится в глубокой депрессии», — говорится в материале.

Новая модель, которая выйдет в следующем году, станет первым обновлением устройства с 2018 года.

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Следующие модели iPad Pro — под кодовыми названиями J717, J718, J720 и J721 — перейдут на чип M 3 нового поколения. Кроме того, это будут первые планшеты Apple с OLED-дисплеями, которые используются в iPhone, начиная с модели X в 2017 году. Они более четкие и яркие, а также точнее передают цвета.

Новые модели будут иметь диагональ 11 и 13 дюймов. Это похоже на существующую линейку, но большая модель сейчас имеет диагональ 12,9 дюйма.

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Еще одна новинка, которая будет поставляться с новым iPad Pro, — это обновленная клавиатура Magic Keyboard. Новый аксессуар сделает iPad Pro еще более похожим на ноутбук по сравнению с нынешней моделью и добавляет больший трекпад. Это устраняет претензии к нынешней клавиатуре Magic Keyboard, появившейся в 2020 году.

Новые модели предположительно дебютируют не раньше весны или в начале лета 2024 года.

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