Apple планирует убрать из центра экрана iPhone красную кнопку завершения вызова — Finance.ua
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Apple планирует убрать из центра экрана iPhone красную кнопку завершения вызова

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Apple планирует перенести кнопку завершения вызова в новом программном обеспечении iPhone. Об этом пишет CNBC.
Так, в бета-версии iOS 17 Apple переместила кнопку «Завершить звонок» из центра экрана в правый нижний угол — пользователи жалуются в соцсетях, что к новому местоположению кнопки придется привыкать.
В iOS 17 красная кнопка завершения вызова располагается внизу вертикального ряда кнопок рядом с кнопками для вызова FaceTime и перехода к набору номера. У большинства пользователей еще нет iOS 17. Она доступна только в бета-версии и предназначена для людей, готовых помочь Apple обнаруживать ошибки.
«Легко представить, как человек с мышечной памятью, формировавшейся годами, когда он клал трубку, случайно нажимает на то место, где раньше была эта кнопка. Некоторые люди уже написали в социальных сетях, что может потребоваться некоторое время, чтобы свыкнуться с новым расположением кнопки», — пишет CNBC.
iOS 17 будет выпущена для всех iPhone осенью, вскоре после анонса новых моделей iPhone.
В обновленном программном обеспечении появится расшифровка голосовой почты в режиме реального времени, «карточки контактов», чтобы пользователи могли выбирать фотографию другого человека, отображаемую во время набора номера, и пользовательский интерфейс с более жирным шрифтом.
Это уже не первый раз, когда Apple меняет многолетний пользовательский интерфейс, перемещая кнопки ближе к нижней части телефона, где они более эргономичны, особенно учитывая, что экраны телефонов становятся большими. В 2021 году Apple изменила браузер Safari в бета-версии iOS 15, разместив строку URL- адресов внизу и обновив дизайн. Однако к моменту выхода финальной версии в сентябре Apple подкорректировала дизайн и предоставила пользователям возможность вернуть строчку URL-адресов в верхнюю часть страницы.
Представитель Apple не ответил на вопрос о том, изменится ли экран вызова и будет ли возможность его настраивать.
По материалам:
ua.news
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