Apple планирует существенное обновление Watch X — Finance.ua

Apple планирует существенное обновление Watch X Сегодня 02:35 — Технологии&Авто

Apple планирует существенное обновление Watch X

Инсайдер Apple Марк Гурман из Bloomberg сообщает , что следующая линейка часов Apple получит незначительное обновление. Однако компания уже работает над версией Watch X к 10-летию Apple Watch.

По данным Гурмана, производитель планирует грандиозное обновление для своих умных часов, но не в этом году. Модели, которые должны появиться в следующем месяце, будут незначительным обновлением — характеризующим продукт в последние годы.

Внутри Apple руководители обдумывали идею отказаться от этого медленного, но стабильного ежегодного цикла обновления. Обсуждения не зашли далеко (Apple добросовестно выпускает новые часы каждый год, когда категория попала в продажу в 2015 году), но недавние обновления устройства подчеркивают, почему это вообще обсуждается.

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Apple планирует представить линейку Apple Watch Series 9 вместе с новым iPhone на мероприятии, которое пока запланировано на 12 сентября. Новые часы останутся такими же по размеру, как и текущие модели — 41 и 45 миллиметров и 49 миллиметров для модели Ultra. Самыми заметными отличиями станут более быстрые процессоры и свежие цвета.

С точки зрения новых функций это, пожалуй, незначительное обновление в истории продукта.

Конечно, Apple не выпускает новые часы только для того, чтобы заставить людей обновлять их каждый год. Компания добавляет новые функции, чтобы привлечь тех, кто впервые покупает смартчасы, или людей, которые имеют гораздо более старые модели. Она также надеется привлечь пользователей устройств Samsung и Fitbit.

По этой причине Apple, вероятно, будет придерживаться цикла обновления раз в год, но компания внесла изменения в график выпуска других продуктов. В начале своей истории iPad обновлялся каждый год (в 2012 году флагманская модель обновлялась даже дважды). Сегодня основные модели iPad обновляются не чаще раза в 18 месяцев.

Из-за медленной эволюции Apple Watch в течение многих лет дизайн часов остался практически неизменным с момента выпуска Series 4 в 2018 году — за исключением модели Ultra.

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Но это может измениться. Apple планирует выпустить модель Watch X, чтобы отметить 10-летие устройства, и она обещает стать самым большим обновлением за всю историю. Учитывая, что Apple анонсировала свою линейку умных часов в 2014 году и выпустила в следующем году, компания планирует запустить Watch X либо в 2024, либо в 2025 году.

С моделью X дизайнеры Apple планируют создать более тонкий корпус часов и исследуют изменение способа крепления ремешков к устройству.

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Начиная с оригинальных Apple Watch, ремешки крепились с помощью замкового механизма. Сохранение такой конструкции позволяет ремешкам оставаться совместимыми со старыми и новыми моделями, но это имеет свои недостатки. Люди, участвующие в разработке новых Apple Watch, говорят, что система занимает значительное количество места, которое можно было бы лучше заполнить большим аккумулятором или другими компонентами.

С этой целью компания исследовала новую систему крепления магнитного ремешка, хотя пока неясно, будет ли она готова и, будет ли использоваться в обновленном Watch X. Также ожидаются еще большие изменения: micro-LED дисплей, который по цвету и четкости изображение превосходит современные OLED- экраны, а также технология мониторинга кровяного давления.

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