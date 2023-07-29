Apple запатентовала AirPods, которые могут отслеживать электрическую активность мозга — Finance.ua
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Apple запатентовала AirPods, которые могут отслеживать электрическую активность мозга

Технологии&Авто
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Apple запатентовала AirPods нового поколения, которые могут измерять биосигналы и электрическую активность пользовательского мозга.
Согласно патентной документации, новые AirPods будут оснащены матрицей датчиков и электродов, которые будут размещены в корпусе наушников. Это позволит AirPods измерять ряд биосигналов, таких как электроэнцефалография (ЭЭГ), электромиография (ЭМГ), электроокулография (ЭОГ) и электрокардиограмма (ЭКГ).
Биосигналы могут использоваться для выявления различных заболеваний головного мозга, зрения и сердца, а также для анализа настроения, стресса, сна и других психофизических состояний пользователя.
Apple запатентовала AirPods, которые могут отслеживать электрическую активность мозга

Почему новые AirPods будут лучше, чем медицинские устройства

Apple утверждает, что новый дизайн AirPods дает преимущества существующим медицинским устройствам для измерения биосигналов. Во-первых, AirPods меньше и мобильнее.
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Во-вторых, AirPods могут динамически выбирать разные электроды для каждого пользователя в зависимости от личных параметров человека, размера и формы ушей.
В-третьих, AirPods могут синхронно передавать данные о биосигналах другим устройствам Apple, таким как iPhone или Apple Watch, для дальнейшей обработки и визуализации.
По материалам:
Speka
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