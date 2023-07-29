Apple запатентовала AirPods, которые могут отслеживать электрическую активность мозга — Finance.ua

Apple запатентовала AirPods, которые могут отслеживать электрическую активность мозга Сегодня 23:38 — Технологии&Авто

Apple запатентовала AirPods нового поколения, которые могут измерять биосигналы и электрическую активность пользовательского мозга.

Согласно патентной документации, новые AirPods будут оснащены матрицей датчиков и электродов, которые будут размещены в корпусе наушников. Это позволит AirPods измерять ряд биосигналов, таких как электроэнцефалография (ЭЭГ), электромиография (ЭМГ), электроокулография (ЭОГ) и электрокардиограмма (ЭКГ).

Биосигналы могут использоваться для выявления различных заболеваний головного мозга, зрения и сердца, а также для анализа настроения, стресса, сна и других психофизических состояний пользователя.

Почему новые AirPods будут лучше, чем медицинские устройства

Apple утверждает, что новый дизайн AirPods дает преимущества существующим медицинским устройствам для измерения биосигналов. Во-первых, AirPods меньше и мобильнее.

Читайте также Apple без лишнего шума выпустила новые полноразмерные наушники (фото)

Во-вторых, AirPods могут динамически выбирать разные электроды для каждого пользователя в зависимости от личных параметров человека, размера и формы ушей.

В-третьих, AirPods могут синхронно передавать данные о биосигналах другим устройствам Apple, таким как iPhone или Apple Watch, для дальнейшей обработки и визуализации.

Speka По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.